تراجع أعداد الاصابات بكورونا في العراق خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، السبت، عن تسجيل 3221 إصابة جديدة بفيروس كورونا.وذكرت الوزارة في بيان، أنه "تم تسجيل 3329 حالات شفاء من فيروس كورونا، فضلاً عن تسجيل 56 حالة وفاة".