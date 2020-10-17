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السبت 17 تشرين الأول 2020 ساعة 18:34

اهمية انجاز ملف الأسرى اليمنيين

اهمية انجاز ملف الأسرى اليمنيين
ويرى محللون سياسيون مع انجاز ملف الأسرى اليمنيين  ان مستقبل العملية السياسية في اليمن اقترب من النهاية.

وفي سياق متصل يرى مراقبون للشأن اليمني ان مبادرة المبعوث الأممي الجديدة التي طرحها على صنعاء لم تصل الى مستوى الرد ولكنها طرحت للتعديل وليس للتنفيذ وأكدوا ان انجاز ملف الاسرى كان مهما ويفترض ان ينعكس ايجابا على الواقع السياسي في اليمن وان يفتح ثغرة في مجال التعنت السعودي امام الحلول السياسية.
 
وفي هذا الصدد قالت اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى في اليمن ان ملف تبادل الاسرى هو من اهم واكبر الملفات الانسانية في اليمن وان الخطوة تعتبر نقلة كبيرة للطرفين، مؤكدة ان المنتصر في الاخير هو الاسير واسرته، مضيفة ان السعودية هي المسؤولة عن ما يشهده اليمن من احداث بما في ذلك ملف الاسرى الذي كان نتاج تجنيد الرياض، مرتزقة وقعوا اسرى بأيدي الجيش اليمني في جبهات القتال، مؤكدة ان صنعاء على استعداد تام بشأن انهاء هذا الملف الحساس بشكل كامل.
 
و جهتهم قال خبراء سياسيون أن  عملية التبادل تبادل الاسرىتدل على أن هناك مؤشرات لانفراج الأزمة اليمنية عن طريق الحل السياسي، مضيفين أن دول العدوان وعلى رأسهم السعودية قد اقتنعوا بأن الحرب ليست من صالحهم ولم تجلب لهم شيء سوى الازمات على الصعيد الدولي والاقتصادي.

 ويرى خبراء أن الحرب على اليمن قد حولت حركة انصار الله اليمنية من حركة سياسية محدودة الى دولة واستطاعت من خلال الحصار ان تبني جيشا جديدا وأجهزة دولة جديدة وتحقق انتصارا شعبيا هائلا في المناطق القبلية التي كانت تعول عليها السعودية في دعمها في العدوان.
 
رقم : 892608
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