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السبت 17 تشرين الأول 2020 ساعة 18:44

الإعلان عن حالة إصابة بكورونا داخل مقر إقامة بابا الفاتيكان

الإعلان عن حالة إصابة بكورونا داخل مقر إقامة بابا الفاتيكان
أعلنت دولة الفاتيكان اليوم السبت عن تسجيل حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد داخل مقر إقامة البابا فرنسيس.

وأكدت الفاتيكان في بيان لها عدم ظهور أعراض مرض "كوفيد-19" حتى الآن لدى الشخص الذي تم تشخيص إصابته في بيت القديسة مرثا (أي مقر إقامة الحبر الأعظم).

وأشار البيان إلى أن الشخص المصاب عُزل خارج مقر إقامة البابا، مضيفا أن الموظفين في بيت القديسة مرثا الذين تفاعلوا معه مباشرة في الآونة الأخيرة دخلوا الحجر الصحي أيضا.

وسبق أن اكتشفت الفحوصات إصابة شخص آخر في بيت القديسة مرثا الذي يضم نحو 130 غرفة وجناحا بفيروس كورونا في مارس الماضي.

ويخضع البابا فرنسيس الذي أجريت له في الطفولة عملية جراحية لاستئصال جزء من إحدى رئتيه، لفحوصات "كوفيد-19" بشكل منظم.
رقم : 892612
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