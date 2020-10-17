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السبت 17 تشرين الأول 2020 ساعة 20:24

الاحتلال يقرر بناء رقم قياسي من الوحدات الاستيطانية في الضفة

الاحتلال يقرر بناء رقم قياسي من الوحدات الاستيطانية في الضفة
أعلنت منظمة التحرير الفلسطينية، اليوم السبت، أن حكومة الاحتلال "الإسرائيلية" وافقت على بناء 12159 وحدة استيطانية بالضفة الغربية خلال العام الحالي، ما يعد رقما قياسيا منذ 2012.

وأوضح تقرير صادر عن "المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان"، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلية وافقت الخميس الماضي، على خطة لبناء 3212 وحدة استيطانية جديدة بأنحاء متفرقة من الضفة الغربية.

وأضاف أن "هذه الموافقة جاءت بعد شهر واحد من التوقيع على اتفاقيتي تطبيع العلاقات مع الإمارات والبحرين برعاية أمريكية في منتصف سبتمبر الماضي".

وقال التقرير: "هذا يعد تحديا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية واستخفاف لا حدود له بموقف المجتمع الدولي، واستثمار علني لاتفاقيات التطبيع".

وأشار التقرير، إلى موافقة سلطات الاحتلال الإسرائيلية مؤخرا على العديد من المستوطنات العشوائية.

كما نقل التقرير، عن منظمة "السلام الآن" الإسرائيلية غير الحكومية المعارضة للاستيطان، قولها إن "رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو يمضي قدما وبكامل قوته نحو ترسيخ الضم الفعلي للضفة الغربية".

وأشارت المنظمة الإسرائيلية، إلى احتمال الموافقة على بناء عدد إضافي من الوحدات الاستيطانية قبل نهاية العام، وفق ذات المصدر.
رقم : 892619
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