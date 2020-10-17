دانت وزارة الخارجية المصرية إعلان "إسرائيل" عزمها إنشاء نحو 5 آلاف وحدة استيطانية في الضفة الغربية، مؤكدة أن التوسع الاستيطاني يتناقض مع القانون الدولي و"يهدد حل الدولتين".



وفي بيان أصدرته الوزارة، اليوم السبت، أوضح المتحدث باسمها، أحمد حافظ، أن التوسع الاستيطاني الإسرائيلي يعد مخالفا للشرعية الدولية، وقرارات مجلس الأمن، وخصوصا القرار الأممي 2334.



وأشار المتحدث إلى أن تلك السياسات الإسرائيلية تُفاقم من غياب الثقة بين الأطراف المعنية وتقوض من فرص إطلاق حوار بناء مع الجانب الفلسطيني، فضلا عما تُمثله من تهديد جدي لحل الدولتين.