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السبت 17 تشرين الأول 2020 ساعة 21:08
الصدر يعلق على احداث بغداد ويشكو الاحتلال والجوكرية
اعتبر زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر، السبت، أن السلم الاهلي في خطر، مشيرا الى أن العراق امانة يجب ان لا تحرق.
رقم :
892625
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