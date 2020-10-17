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السبت 17 تشرين الأول 2020 ساعة 21:21

إصابة 4 عناصر بالحشد الشعبي بصد هجوم لـ"داعش" بصلاح الدين

إصابة 4 عناصر بالحشد الشعبي بصد هجوم لـ"داعش" بصلاح الدين
أفاد مصدر أمني، السبت، بإصابة أربعة عناصر من الحشد الشعبي بصد هجوم شنه عناصر تابعين لتنظيم "داعش" الارهابي على منطقة الرفيعات صلاح الدين.

وقال المصدر  إن "أربعة أفراد من الحشد الشعبي أصيبوا أثناء صد هجوم داعشي على منطقة الرفيعات في صلاح الدين"، دون ذكر المزيد من التفاصيل.

وكان مصدر أمني أفاد لـ السومرية نيوز، ظهر اليوم السبت، بقيام مجهولين بإعدام ثمانية شبان رمياً بالرصاص، في قضاء بلد جنوبي صلاح الدين.

وأدان المجلس الوزاري للأمن الوطني، في وقت سابق اليوم السبت، حادثة "الاعتداء الإرهابي" في قضاء بلد بمحافظة صلاح الدين، في حين قرر القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي إحالة المسؤولين من القوات الماسكة للأرض إلى التحقيق.
رقم : 892629
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