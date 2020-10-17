باكستان تنفي قتال قواتها بجانب أذربيجان ضد أرمينيا

رفضت وزارة الخارجية الباكستانية بشدة تصريحات رئيس الوزراء الأرميني “نيكول باشينيان” حول قتال قوات الجيش الباكستاني بجانب القوات الآذرية ضد آرمينيا في إقليم "ناغورونا – كاراباخ" المتنازع عليه.



وقال المتحدث بإسم وزارة الخارجية الباكستانية زاهد حفيظ شودري في بيان صحفي له بأن رئيس أذربيجان قد أوضح موقفه من هذا الأمر قائلاً إن قوات بلاده قادرة للدفاع عن البلاد ولا تحتاج إلى مساعدة من قوة أجنبية.



وأشار المتحدث إلى أن الحكومة الأرمينية تلجأ إلى الدعاية غير المسؤولة.



وأضاف بأن باكستان دعمت موقف آذربيجان حول”ناغورونا – كاراباخ” الذي يتماشى مع عدة قرارات مجلس الأمن للأمم المتحدة.