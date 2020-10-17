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السبت 17 تشرين الأول 2020 ساعة 21:30

القوى الأمنية تعمل على ملاحقة بعض المشاغبين في وسط بيروت

القوى الأمنية تعمل على ملاحقة بعض المشاغبين في وسط بيروت
عملت ​القوى الأمنية​،منذ قليل، على ملاحقة بعض المشاغبين في ​وسط بيروت​، الذين عملوا على رشق عناصرها بالحجارة والمفرقعات النارية.

وكانت المواجهات قد بدأت بعد أن أقدم عدد من المحتجين على رمي الحجارة والمفرقعات النارية باتجاه القوى الأمنية.

وفي حين نجحت القوى الأمنية في إخلاء شارع البلدية من المحتجين، لا تزال عمليات رمي الحجارة والمفرقعات النارية باتجاه القوى الأمنية مستمرة.

تجدر الإشارة إلى أن مجموعات ​الحراك المدني​ كانت قد نظمت اليوم تحركاً في وسط بيروت، بمناسبة الذكرى الأولى لاندلاع الاحتجاجات الشعبية في 17 تشرين الأول الماضي.

وكانت قوى الأمن الداخلي غردت عبر تويتر وقالت: تداولت بعض وسائل الاعلام خبراً حول استخدام عناصر قوى الأمن للعاز المسيّل للدموع باتجاه المتظاهرين امام مصرف لبنان في الحمرا.

يهم هذه المديرية العامة ان توضح ان هذا الخبر عارِ عن الصحة، انما تم القاء المفرقعات النارية من قبل بعض المتظاهرين.
رقم : 892634
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