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الاثنين 19 تشرين الأول 2020 ساعة 08:29

سوريا وإيران تبحثان تطبيق التجارة بالمقايضة

سوريا وإيران تبحثان تطبيق التجارة بالمقايضة
كشفت غرفة التجارة السورية الإيرانية المشتركة، أن هناك مباحثات ايرانية سورية لتطبيق التجارة بالمقايضة بين البلدين.

وقال نائب رئيس غرفة التجارة السورية الإيرانية المشتركة فهد درويش لموقع “الوطن”، أنه يتم التباحث أيضاً في تفعيل دور الغرفة بخصوص تصديق الأوراق والمستندات التي يتم تبادلها بين البلدين، وذلك بين السفير الإيراني بدمشق جواد ترك أبادي، ووزيري التموين طلال البرازي والاقتصاد سامر الخليل.

ولفت إلى أنه من المقرر أن يجتمع أعضاء الغرفة مع وزير الاقتصاد لمناقشة هذه المقترحات خلال الأسبوع الجاري، وذلك بعدما اجتمعت الغرفة مؤخراً بوزير التجارة الداخلية ورحب بالمقترحات.

وأوضح أن الوزيرين سيدرسون المقترحات من النواحي القانونية، بما يتوافق مع الأنظمة والقوانين النافذة بخصوص الاستيراد والتصدير، وسيقدمان مقترحاتهما بهذا الخصوص.

ووضعت الغرفة مؤخراً عدة مقترحات لمعالجة المعوقات التي تعترض عملها، ومن بينها اعتماد نظام التجارة بالمقايضة، وأكدت أنها سترفعها إلى وزارتي الاقتصاد والتجارة الخارجية والتجارة الداخلية وحماية المستهلك.

ووقّعت سوريا وإيران مطلع العام الماضي 11 اتفاقية ومذكرة تفاهم وبرنامجاً تنفيذياً لتعزيز التعاون بين البلدين، بينها اتفاقية التعاون الاقتصادي الاستراتيجي طويل الأمد، وذلك بختام اجتماعات الدورة الـ14 من أعمال اللجنة السورية الإيرانية المشتركة.

وأعلن رئيس الغرفة التجارية الإيرانية-السورية المشتركة عن تدشين مركز إيرانيان التجاري في العاصمة السورية دمشق.
رقم : 892823
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