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الاثنين 19 تشرين الأول 2020 ساعة 08:52

وزير دفاع إيران: ننتج 90% من حاجاتنا الدفاعية محليا

وزير دفاع إيران: ننتج 90% من حاجاتنا الدفاعية محليا
 اكد وزير الدفاع واسناد القوات المسلحة الايرانية العميد امير حاتمي بان ايران اليوم قادرة على انتاج وتوفير 90 بالمائة من حاجاتها الدفاعية داخل البلاد.

وقال العميد حاتمي في حوار مع التلفزيون الايراني ،مساء أمس الاحد: لقد كان صعبا جدا على الاميركيين ان يتقبلوا وصول ايران الى هذه الامكانية لانهم كانوا قد قالوا شيئا اخر للعالم كذبا وهو انه ليس بامكان اي دولة ان تفعل شيئا من دون دعم اميركا لها وقد قاموا بكل ما استطاعوا لحرماننا من حقنا الطبيعي وهذه نقطة مهمة جدا.

واضاف: لقد ارادوا اذلال الجمهورية الاسلامية من خلال سلب الشعب الايراني حقه هذا، وبناء عليه فقد كان مهما لنا الوصول الى هذا الحق حتى لو لم نستخدمه، وان اجمالي الوقائع الحاصلة ادت بعناية الباري تعالى ان ننتزع هذا الحق بصورة ما من الاميركيين انتزاعا.

وتابع وزير الدفاع: انه وبعد الانتهاء الالي للقيود التسليحية فمن المسموح لنا الان من الناحية القانونية وفي ضوء قرار مجلس الامن الدولي توفير ما نحتاجه من العالم وان نوفر للدول الاخرى ما تحتاجها وهو حدث قيّم للبلاد.

واشار الى ان الاعداء خاصة الاميركيين بذلوا خلال العام الاخير كل مساعيهم لتمديد القيود التسليحية او فرض قيود جديدة بحيث وظفوا كل سمعتهم لذلك ومارسوا الضغوط ما استطاعوا عبر المراجعات المكررة الى مجلس الامن الا ان سمعتهم ذهبت هباء وان ما حدث لاميركا لم يحدث لاي دولة اخرى واضاف: ان هذا الامر اثبت بان هذه القضية مهمة جدا بالنسبة للاميركيين.

واعتبر ان هنالك العديد من الاسباب وراء محاولات اميركا هذه منها ما يعود للداخل الاميركي وقضية الانتخابات حيث كانوا بحاجة الى سلسلة من الامور للايحاء بتحقيق نجاح على الصعيدين الدولي والداخلي.

واشار وزير الدفاع الايراني الى تصريحات وزير الخارجية الاميركي الذي حذر الدول الاخرى من التعامل مع ايران في مجال بيع وشراء السلاح وقال: ان لنا برنامجا في هذا المجال وهم (الاميركيون) سعوا منذ عام لمنع هذا الامر لانهم ادركوا بان مثل هذه الفرصة ستتوفر، ولقد راجعتنا الكثير من الدول واجرينا محادثات معها والارضية متوفرة تماما للتعامل سواء لبيع او توفير الحاجات الدفاعية وبطبيعة الحال فان مبيعاتنا ستكون اوسع بكثير.

واوضح بان القيود كانت مفروضة على 7 سلع تسليحية رئيسية فيما كنا احرارا في التعامل بشان بقية السلع وكان لنا بيع وشراء فيها على مدى اعوام طويلة. بعض الدول كانت لها بعض التحفظات ازاء هذه السلع السبع التي كانت مشمولة بالحظر الاممي الا انها تعلن الان لنا استعدادها صراحة بان نوفر لهم حاجاتهم.

واشار وزير الدفاع الى ان ايران وبعد ان واجهت الحظر في مرحلة الدفاع المقدس (1980-1988) من حيث شراء الاسلحة توجهت نحو العمل لتحقيق الاكتفاء الذاتي واضاف: انه وبغية الدفاع عن وحدة وسيادة اراضي البلاد يجب ان نعتمد على انفسنا وان الضغوط واجراءات الحظر التي مارسها الاميركيون على مدى اعوام طويلة ادت بنا لنتحرك في اتجاه اصحبنا قادرين معه اليوم على انتاج وتوفير 90 بالمائة من حاجاتنا الدفاعية داخل البلاد.

واشار وزير الدفاع الايراني الى ان سلسلة الهزائم التي منيت بها اميركا في مجلس الامن الدولي هي الان في طريقها للاكتمال واضاف: ان الاميركيين تلقوا سلسلة هزائم خلال الاعوام الاخيرة خاصة في ضوء عدم الثقة العالمية تجاه حكام اميركا والذي ادى الى فضيحتهم الاخيرة في مجلس الامن الدولي والذي كان غير قابل للتصديق، وهم قد فقدوا حكمتهم اساسا واصبحوا غير قادرين حتى على تشخيص منافعهم ومصالحهم ومن المؤكد ان سلسلة الهزائم هذه ستستمر.
رقم : 892827
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