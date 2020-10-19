ايطاليا تفرض اجراءات جديدة للحد من انتشار كورونا

أعطى رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي رؤساء البلديات سلطة إغلاق الساحات العامة بدءا من التاسعة مساء لمنع التجمعات، كما كشف عن حزمة أخرى من الإجراءات الرامية لوقف الارتفاع الحاد في معدلات الإصابات بفيروس كورونا.



ومع تسجيل إيطاليا رقما قياسيا جديدا لعدد الإصابات اليومية بكوفيد-19 اليوم الأحد بلغ 11705 إصابات خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، قال كونتي إن الوضع أصبح خطيرا، لكن أكد أن حكومته عازمة على تجنب تكرار إجراءات العزل العام التي فرضت في بداية الأزمة خلال مارس آذار.



وقال كونتي في مؤتمر صحفي "الوضع خطير. الحكومة تقوم بما عليها، لكن على الجميع أن يقوم بما عليه كذلك".



وبعد صدور قرارات بإغلاق مكاتب المراهنات بدءا من التاسعة مساء ووقف المنافسات الرياضية للهواة ووقف المعارض المحلية، قال كونتي إن الحكومة ستنظر في إغلاق الصالات الرياضية وأحواض السباحة بعد القيام بفحوص إضافية هذا الأسبوع للبروتوكولات الأمنية.



وقالت الوزارة إنها سجلت أيضا 69 حالة وفاة بكوفيد-19 ارتفاعا من 47 حالة في اليوم السابق لكنها أقل بكثير من العدد المسجل في ذروة الجائحة في شهري مارس آذار وأبريل نيسان والذي زاد على 900حالة يوميا.



وكانت إيطاليا أول دولة في أوروبا تتضرر بشدة من كوفيد-19 وسجلت ثاني أكبر عدد من الوفيات في القارة بعد بريطانيا وبلغ عدد الوفيات بها 36543 منذ ظهور الجائحة في فبراير شباط.