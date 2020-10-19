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الاثنين 19 تشرين الأول 2020 ساعة 09:24

مسؤول روسي لبومبيو: توقفوا عن استفزاز إيران

مسؤول روسي لبومبيو: توقفوا عن استفزاز إيران
دعا مسؤول روسي كبير وزيرة الخارجية الأميركي إلى وقف الأعمال الاستفزازية ضد إيران.

وانتقد نائب السفير الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة ديمتري بوليانسكي، في تغريدة على تويتر ، سياسات الحكومة الأميركية الاستفزازية تجاه إيران.

وردًا على تغريدة من وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو على تويتر بشأن إيران ، دعا بوليانسكي واشنطن إلى التوقف عن استفزاز إيران والامتناع عن إرسال أسلحة إلى منطقة الشرق الأوسط .

وغرد بومبيو قائلاً: "أي دولة تريد شرق أوسط سلمي يجب أن تتخلص من فكرة بيع الأسلحة لإيران - فأي سلاح يشتريه النظام سيُنفق على أيديولوجيته المتطرفة، "نحن على استعداد لاستخدام سلطتنا المحلية لفرض عقوبات على الأفراد أو المنظمات الضالعة في مبيعات الأسلحة إلى إيران".

وكتب بوليانسكي ردًا على تغردة بومبيو: "السيد وزير الخارجية ، الجميع يتوقع من الولايات المتحدة ان تلعب دورًا في إحلال السلام في الشرق الأوسط بالامتناع عن استفزاز إيران وضخ الأسلحة الى المنطقة".

وكتب بوليانسكي "استبدل كلمتي "الحظر "و" المعاقبة " من مفردات مصطلحاتكم بكلمة" حوار "و" تفاعل ". فهذا يساعد على احترام اميركا من جديد .
رقم : 892839
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