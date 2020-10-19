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الاثنين 19 تشرين الأول 2020 ساعة 11:13

البرلمان العراقي يصدر بيانا بشأن رواتب أعضائه

البرلمان العراقي يصدر بيانا بشأن رواتب أعضائه
أصدر مجلس النواب العراقي، بيانا يوضح خلاله صحة المعلومات التي نشرت حول رواتب النواب.

وذكرت الدائرة الاعلامية لمجلس النواب في بيان، ان بعض وسائل التواصل الاجتماعي ومواقع الكترونية تناولت معلومات غير دقيقة بشأن رواتب اعضاء مجلس النواب.

واوضحت، انه من منطلق الشفافية والوضوح في عمل مجلس النواب ان المجلس لا يحدد راتب النائب حسب القانون وإنما يتم تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم ٣٣٣ لسنة ٢٠١٥ بهذا الخصوص، لافتة الى إن مجمل ميزانية مجلس النواب السنوية لا تتجاوز 0,004 اربعة بالألف من الموازنة العامة للدولة.

واكدت الدائرة الاعلامية، انها جاهزة لتقديم اي معلومة تخص عمل المجلس بكل شفافية ووضوح، مشددة على عدم اعتماد ما ينشر في بعض المواقع كونه غير دقيق وعارٍ عن الصحة.

ودعت وسائل الاعلام كافة الى توخي الدقة والموضوعية في نقل المعلومة ، مؤكدة ان المجلس يحتفظ بحقه القانوني بمقاضاة الاشخاص والجهات التي تتبنى وتروج لمعلومات كاذبة وغير دقيقة.
رقم : 892862
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