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الاثنين 19 تشرين الأول 2020 ساعة 11:20

قاليباف: لضرورة اتخاذ قرارات صائبة للعبور من المرحلة الراهنة

قاليباف: لضرورة اتخاذ قرارات صائبة للعبور من المرحلة الراهنة
اكد رئيس مجلس الشورى الاسلامي محمد باقر قاليباف ضرورة اتخاذ قرارات صائبة للعبور من المرحلة الراهنة.

جاء ذلك خلال اجتماع قاليباف مساء الاحد مع محافظ البنك المركزي عبدالناصر همتي ووزراء الاقتصاد فرهاد دجبسند والنفط بيجن نامدار زنكنة والصناعة والمناجم والتجارة علي رضا رزم حسيني والجهاد الزراعي كاظم خاوازي.

وخلال الاجتماع اكد رئيس مجلس الشورى الاسلامي ضرورة الاهتمام بمشاكل المواطنين المعيشية، ولفت الى ارتفاع اسعار بعض السلع الاساسية في الفترة الاخيرة وقال: ان من مهامنا نحن المسؤولين الا ندع الضغوط الاقتصادية تثقل كاهل المواطنين خاصة الشرائح ذوي الدخل المحدود.

واضاف: انه ينبغي في ظل ادارة صحيحة وجيدة المبادرة الى ادارة كيفية تخصيص العملة الاجنبية للسلع ذات الاولوية ومراجعة تسجيل الطلبات للسلع الكمالية او حتى غير الضرورية.

وتابع رئيس مجلس الشورى الاسلامي: اننا يمكننا في الظروف الراهنة عبر اتخاذ خطط جيدة في المجالات المالية والنقدية والتجارية العبور من المنعطف الراهن شريطة ان نضع جميعا ايدينا بايدي البعض وان نبذل الجهود لتحقيق مصالح الشعب.

واكد قاليباف ضرورة تكاتف وتنسيق الاجهزة المسؤولة في المجالات النقدية والمالية والتجارية وقال: انه علينا في الاوضاع الراهنة تسهيل عملية مقايضة السلع وازالة قيود البروقراطية الادارية من امام الانشطة ورجال الاعمال والتجار.
رقم : 892867
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