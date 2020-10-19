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الاثنين 19 تشرين الأول 2020 ساعة 11:42

العراق.. الحشد يعلن انطلاق عملية تطهير جنوب الموصل

العراق.. الحشد يعلن انطلاق عملية تطهير جنوب الموصل
اكدت هيئة الحشد الشعبي في العراق، انطلاق عملية أمنية لتطهير جزيرة كنعوص جنوب الموصل من فلول تنظيم "داعش" الإرهابي.

وقالت الهيئة ،في بيان اليوم الاثنين، إن قيادة عمليات قاطع نينوى للحشد الشعبي والقطعات الملحقة بها شرعت اليوم الاثنين بعملية اسناد واسعة لقطعات الجيش العراقي لاقتحام وتطهير جزيرة كنعوص في نهر دجلة جنوب الموصل بإسناد طيران الجيش.

وأضافت الهيئة أن العملية تهدف لتطهير وتأمين كنعوص من عناصر داعش الذي يتخذ من الجزيرة ملاذا دائما لخلاياه الاجرامية وذلك لصعوبة الوصول إليها بسبب وعورتها وكثافة اشجارها، ومازالت العملية مستمرة.

وتابعت الهيئة أن مدفعية الحشد الشعبي والجيش العراقي دكت بنيران تمهيدية اوكار "داعش" الارهابي في جزيرة گنعوص، تمهيدا لاقتحامها.

كما صدت قوات اللواء 41 بالحشد الشعبي لثلاث هجمات شنتها جماعة "داعش" الوهابية خلال 72 ساعة مضت في منطقة سيد غريب جنوب سامراء بمحافظة صلاح الدين.

واسفرت هجمات "داعش" الثلاث عن استشهاد احد مقاتلي الحشد الشعبي واصابة خمسة آخرين.
رقم : 892872
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