الصفحة الرئيسية
0
الاثنين 19 تشرين الأول 2020 ساعة 12:40

الأميرال خانزادي: لا حاجة لبحرية الجيش الإيراني لشراء الأسلحة

الأميرال خانزادي: لا حاجة لبحرية الجيش الإيراني لشراء الأسلحة
أكد قائد القوة البحرية للجيش الايراني الاميرال حسين خانزادي ان القوة القوة البحرية ليست بحاجة اليوم الى شراء الاسلحة، لافتا الى ان ايران تصنع جميع أنواع المدافع والطوربيدات والعوامات.

وقال الاميرال خانزادي حول رفع الحظر التسليحي على ايران: لا حاجة للقوة البحرية لشراء أسلحة اليوم، ونحن نعتبر حظر الأسلحة مزحة بالنسبة للقوة للبحرية.

واوضح قائد القوة البحرية للجيش، أنه في وقت من الأوقات شعرنا بحاجة ماسة لتزويدنا بقطع الغيار والأسلحة، وكنا نبحث عن بلد يمنحنا طوربيدات ومدافع وأسلحة أو تقنية بناء السفن، وقال: لكني اليوم يمكنني القول إنه في القوة البحرية، سواء تم رفع حظر الأسلحة أو استمراره، فهذا غير فعال لأننا صنعنا كل ما نريد من جميع أنواع المدافع والطوربيدات والعوامات.

وأشار كذلك إلى ان الطوربيدات مهمة في الأسلحة البحرية، مضيفا: حتى سنوات قليلة مضت، كان لدينا طريق طويل لنقطعه لشراء طوربيدات من بلد ما، ولكن مع تصنيع طوربيدات محلية واختبارها بنجاح، تمت تلبية هذه الحاجة تمامًا.

وتابع الاميرال خانزادي قائلا: اليوم، حقق هذا الطوربيد الإيراني المحلي، والذي تم اختباره لأول مرة في عام 2017 قدرة مضاعفة، واحرز تقدما كبيرا من حيث مدى الطوربيد والتدمير والدقة، حتى أننا حددنا عيار طوربيداتنا فبدلاً من التنوع غير المجدي والمكلف، يتمتع الطوربيد بقدرة تكتيكية، ولهذا السبب يمكننا استخدام نفس الطوربيد لجميع الأنواع الثلاثة من الغواصات الإيرانية، وخير مثال على ذلك هو استخدام نفس الطوربيد للغواصات الثقيلة التي لم يتم تصنيعها محليا.

وردا على سؤال حول مبيعات السلاح، قال الاميرال خانزادي: في مجال المبيعات فان وزارة الدفاع هي التي تقوم بذلك، وعندما نصنع انموذجا اوليا لمنتج في جهاد الاكتفاء الذاتي في القوة البحرية للجيش، نعطيها لوزارة الدفاع لانتاجها بكميات كبيرة وبيعها اذا شاءت.

واضاف: تتمتع منتجاتنا بمستوى عالٍ من الجودة وجذابية الأسعار، ومن الممكن جدًا بالنسبة لها التنافس بنجاح مع النماذج الأجنبية.
رقم : 892875
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
هل وقعت حماس هدنة طويلة المدى مع "إسرائيل" برعاية قطريّة؟
هل وقعت حماس هدنة طويلة المدى مع "إسرائيل" برعاية قطريّة؟
في بلد الناطحات.. شوارع دبي تغصّ بآلاف العمال المشردين
في بلد الناطحات.. شوارع دبي تغصّ بآلاف العمال المشردين
19 تشرين الأول 2020
الدول العربية سيف ذو حدين في وجه القضية الفلسطينة
الدول العربية سيف ذو حدين في وجه القضية الفلسطينة
19 تشرين الأول 2020
روحاني: أميركا معتدية وتواجدها بأفغانستان لا يتماشى مع رغبات الشعب الافغاني
روحاني: أميركا معتدية وتواجدها بأفغانستان لا يتماشى مع رغبات الشعب الافغاني
19 تشرين الأول 2020
ابن سلمان يرمي بالسعوديّة نحو هاويّة العزلة الدوليّة
ابن سلمان يرمي بالسعوديّة نحو هاويّة العزلة الدوليّة
19 تشرين الأول 2020
اقتحام مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني في العراق، لماذا؟
اقتحام مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني في العراق، لماذا؟
17 تشرين الأول 2020
"الأسرى المحررون" يثبتون متانة الدولة اليمنية
"الأسرى المحررون" يثبتون متانة الدولة اليمنية
17 تشرين الأول 2020
هل تحرق نتائج الانتخابات هذا البلد المدجج بالسلاح؟
هل تحرق نتائج الانتخابات هذا البلد المدجج بالسلاح؟
17 تشرين الأول 2020
بعد الخيانة التاريخيّة الكُبرى.. محمد بن زايد مدعاة للسخريّة في "إسرائيل"
بعد الخيانة التاريخيّة الكُبرى.. محمد بن زايد مدعاة للسخريّة في "إسرائيل"
17 تشرين الأول 2020
أزمة اللاجئين تتفاقم.. أوروبا على شفا كارثة إنسانية
أزمة اللاجئين تتفاقم.. أوروبا على شفا كارثة إنسانية
17 تشرين الأول 2020
اقامة مراسم العزاء بمناسبة ذكرى وفاة الرسول الأكرم (ص)
اقامة مراسم العزاء بمناسبة ذكرى وفاة الرسول الأكرم (ص)
16 تشرين الأول 2020
مساعد فيلق القدس: سنأخذ ثارنا من الأميركيين
مساعد فيلق القدس: سنأخذ ثارنا من الأميركيين
16 تشرين الأول 2020
الاحتلال يبدأ أكبر عملية مصادرة لأراض فلسطينية بالأغوار
الاحتلال يبدأ أكبر عملية مصادرة لأراض فلسطينية بالأغوار
16 تشرين الأول 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
بثلاث لغات.. فيديو لتصريحات قائد الثورة حول فلسطين
مؤتمر القدس العالمي وخيارات المقاومة رداً على نتنياهو
أطفال فلسطين يسألوننا: ماذا ستفعل في يوم القدس العالمي
إيران تحتفي بيوم القدس رغم الضغوط وکورونا
القائد سليماني..شهيد القدس