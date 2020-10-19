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الاثنين 19 تشرين الأول 2020 ساعة 13:18

ارتفاع قياسي في إصابات كورونا في روسيا

ارتفاع قياسي في إصابات كورونا في روسيا
أعلن مقر مكافحة انتشار فيروس كورونا في روسيا الاثنين، تسجيل ارتفاع قياسي بعدد حالات الإصابة بـ”كوفيد-19″ في روسيا بمقدار 15982 حالة ليصل الإجمالي إلى 1415316 حالة.

وجاء في بيان المقر أنه “خلال اليوم الماضي في روسيا، تم تأكيد 15982 حالة إصابة بفيروس كورونا في 84 إقليماً، بما في ذلك 4184 حالة ( 26.2 بالمئة ) بدون أعراض سريرية”.

وأضاف أن “توزيع الاصابات كالتالي: موسكو 5376 حالة تليها سانت بطرسبورغ مع 686 وفي مقاطعة ضواحي موسكو 466 حالة”.

وذكر البيان أنه منذ بداية انتشار الجائحة تم تسجيل 1415316 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد ومعدل النمو يشكل 1.1بالمئة.

وأضاف البيان أن “خلال اليوم الماضي، تم تسجيل 179 حالة وفاة … ومنذ بداية انتشار الجائحة تم تسجيل 24366 حالة وفاة في روسيا”.
رقم : 892879
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