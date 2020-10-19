أنباء عن إرسال دفعة مسلحين جديدة من سوريا إلى قره باغ

نقلت وكالة ريا نوفوستي عن مصدر مطلع أن أكثر من ألف مسلح سوري أرسلوا إلى قره باغ يوم الجمعة الماضي، وأن دفعة أخرى من المقاتلين من سوريا تستعد للتوجه إلى هناك.



وقال المصدر بهذا الشأن: "أرسل أكثر من ألف مسلح يوم الجمعة الماضي للقتال في قره باغ، ودفعة أخرى تستعد للانتقال في الأيام المقبلة".



وكان الرئيس السوري بشار الأسد قد قال في وقت سابق خلال مقابلة مع وكالة ريا نوفوستي إن مقاتلين من سوريا سيتم نقلهم إلى قره باغ، وإن تركيا تستخدم إرهابيين من سوريا ودول أخرى في تلك المنطقة، فيما تنفي أنقرة قطعيا هذا الأمر.



يشار في هذا السياق إلى أن رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي، سيرغي ناريشكين، كان صرّح بأن المعلومات المتوفرة تؤكد انتقال المرتزقة من المنظمات الإرهابية الدولية التي تقاتل في الشرق الأوسط إلى منطقة الصراع في قره باغ، لافتا إلى أن الحديث يدور حول مئات وحتى آلاف المتطرفين.