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الاثنين 19 تشرين الأول 2020 ساعة 14:15

انطلاق الجولة الرابعة لمحادثات اللجنة العسكرية المشتركة الليبية

انطلاق الجولة الرابعة لمحادثات اللجنة العسكرية المشتركة الليبية
انطلقت ،صباح اليوم، الجولة الرابعة من محادثات اللجنة العسكرية المشتركة الليبية (5+5) بمقر الأمم المتحدة في جنيف، وبحضور ومشاركة الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة ورئيسة بعثة الامم المتحدة للدعم في ليبيا بالإنابة “ستيفاني وليامز” .

ويعد عمل هذه اللجنة (المسار الأمني) أحد المسارات الثلاثة التي تعمل عليها البعثة إلى جانب المسارين الاقتصادي والسياسي، والتي انبثقت عن مؤتمر برلين 2020 حول ليبيا وتبناها مجلس الأمن عبر قراره (2510 /2020) والذي دعا الطرفين إلى التوصل لإتفاق لوقف دائم لإطلاق النار.

الجولة القائمة انطلقت باجتماع تقابلي مباشر بين وفدي طرفي النزاع في ليبيا، وقد استهل الاجتماع بعزف النشيد الوطني الليبي تلته كلمات افتتاحية لكل من الممثلة الخاصة للأمين العام بالإنابة ورئيسي الوفدين، وتستمر مباحثات هذه الجولة حتى 24 من الشهر الجاري.
رقم : 892885
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