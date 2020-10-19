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الاثنين 19 تشرين الأول 2020 ساعة 14:23

اشتية: الدخول إلى الأقصى يتم من بوابة فلسطين

اشتية: الدخول إلى الأقصى يتم من بوابة فلسطين
قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، إن الدخول إلى المسجد الأقصى المبارك يتم من بوابة أصحابه، وليس عبر الاحتلال.

وأضاف رئيس الوزراء في كلمته بمستهل جلسة الحكومة اليوم الإثنين، "من المحزن أن تدخل بعض الوفود العربية إلى الأقصى عبر الاحتلال بينما يُمنع المصلون الفلسطينيون من الدخول للمسجد لأداء صلواتهم فيه".

وأكد أن توقيع البحرين أمس اتفاقا مع إسرائيل يقدم جائزة مجانية للاحتلال، ويفتح شهيته لقضم المزيد من الأراضي وإقامة المزيد من المباني الاستيطانية، ويضاعف من التحديات التي يوجهها شعبنا الفلسطيني للخلاص والتحرر وإقامة دولته المستقلة.

ورحب رئيس الوزراء بإعلان خمس دول اوروبية رفضها للتوسع الاستيطاني، وحثها على الاعتراف بدولة فلسطين وعاصمتها القدس الذي يشكل ردا عمليا على مواصلة البناء الاستيطاني.

كما قال الناطق باسم حركة "فتح"، أسامة القواسمي، صباح يوم الإثنين، إنّنا "نرحب بالمصلين المسلمين في الأقصى من بوابة فلسطين الحقيقية".

وأضاف القواسمي في تصريحٍ مقتضبٍ: "نرفض مطلقًا الزيارات من بوابة "تل أبيب"؛ لأنها تطبيع وعكس للمنطق والطبيعة ودعم مباشر لـ"إسرائيل"، واعتداء على شعبنا الفلسطيني".
رقم : 892888
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