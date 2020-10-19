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الاثنين 19 تشرين الأول 2020 ساعة 14:36

روحاني: أميركا معتدية وتواجدها بأفغانستان لا يتماشى مع رغبات الشعب الافغاني

روحاني: أميركا معتدية وتواجدها بأفغانستان لا يتماشى مع رغبات الشعب الافغاني
استقبل رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية حسن روحاني، اليوم الاثنين، رئيس المجلس الاعلى للمصالحة الوطنية في افغانستان عبدالله عبدالله، مؤكدا أن التدخل والوجود الأميركي كدولة معتدية في أفغانستان لا يتماشى مع رغبات وآراء الشعب الافغاني.

واوضح رئيس الجمهورية الاسلامية انه خلال الفترة التي كانت أفغانستان تواجه فيها عدوانًا خارجيًا، كانت ايران شعبا وحكومة مع حكومة وشعب هذا البلد، وقال: نأمل باحلال السلام والأمن الدائمين في افغانستان وان يعيش شعبها في هدوء.

واعرب روحاني عن أمله في نجاح جهود المجلس الأعلى للمصالحة الوطنية في افغانستان، مضيفا: من المهم أن يحقق شعب افغانستان سلاما حقيقيا بعد سنوات من الحرب والصراع من أجل الحفاظ على منجزاته، وحل هذه المشكلة يكمن في الحوار السياسي والمفاوضات بين الأفغان.

واوضح الرئيس الايراني أن التدخل والوجود الأميركي كدولة معتدية في أفغانستان لا يتماشى مع رغبات وآراء الشعب الافغاني، مضيفا: الحكومة الأميركية التي فشلت في سياساتها في المنطقة والعالم، تسعى لاستغلال محادثات السلام في أفغانستان في الانتخابات الرئاسية.

واشار روحاني الى العلاقات الطيبة بين إيران وأفغانستان كبلدين صديقين وجارين، مؤكدا على تنمية وتعميق العلاقات بين طهران وكابل، واضاف: يمكن لاتفاقية طويلة الأمد بين البلدين أن تؤدي إلى تنمية وتمتين العلاقات في جميع المجالات.

وتطرق الرئيس روحاني الى افتتاح خط سكة حديد خواف - هرات في الأيام المقبلة، معتبرا إن ربط السكك الحديدية الإيرانية والأفغانية سيعزز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، وقال: إيران على استعداد لربط أنابيب الغاز والنفط بأفغانستان كي يتمكن شعب هذا البلد الاستفادة من هذه الطاقات.

واختتم الرئيس الايراني، قائلا: كما وقفنا دائما الى جانب شعب أفغانستان، سنواصل في المستقبل دعم هذا البلد وجميع الاطراف والجماعات المحبة للسلام، ونأمل أن نرى أمنا مستديما في هذا البلد.

من جانبه، اعرب رئيس المجلس الاعلى للمصالحة الوطنية في افغانستان عبدالله عبدالله في هذا اللقاء، عن تقديره لمواقف الجمهورية الاسلامية الايرانية ودعمها للتطورات والجهود المبذولة لاحلال السلام والامن المستديمين في هذا البلد، وقال: ان الجمهورية الاسلامية الايرانية بلد صديق وجار جيد لافغانستان.

كما شكر عبدالله عبدالله، ايران على استضافة اللاجئين الأفغان خلال سنوات الحرب والصراع في بلاده، وقال: خلال زيارتي لطهران، عقدت اجتماعات جيدة مع المسؤولين في الجمهورية الإسلامية الايرانية، وسأنقل الى كابل رسالة دعم إيران وأتابع الاتفاقيات بين البلدين.

وأعرب رئيس المجلس الأعلى للمصالحة الوطنية الأفغاني عن أمله في ان تثمر مفاوضات السلام في الدوحة لتحقيق الامن والهدوء الدائمين في بلاده، من خلال دعم ومواقف ايران.
رقم : 892889
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