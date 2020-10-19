أزعور: صندوق النقد الدولي على اتم الاستعداد لمساعدة لبنان

قال مدير ادارة الشرق الاوسط واسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي جهادأزعور ان صندوق النقد على اتم الاستعداد لمساعدة لبنان.



ولفت جهاد أزعور الى "اننا نتطلع إلى الحكومة المقبلة، والخطوة الأولى هي أن تقدم ​الحكومة اللبنانية​ برنامج إصلاحات شامل وموثوق به يساعد في معالجة المشاكل الاقتصادية والمالية المتعددة التي يواجهها لبنان بسبب الازمات المتعددة التي مر بها لبنان والتي اضيفت اليها تداعيات ​انفجار​ 4 اب.



وتابع مدير ادارة الشرق الاوسط واسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي قائلاً: ان هذا البرنامج يجب ان يكون مدعوما من مختلف الاطراف ويكون موجها الى اعادة الثقة واعادة الاستقرار الاقتصادي.



وكشف مدير ادارة الشرق الاوسط واسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، جهادأزعور ، ان الصندوق جاهز للمشاركة في المناقشات مع ​الحكومة الجديدة​ للحصول على دعم الأموال.