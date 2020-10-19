الصفحة الرئيسية
0
الاثنين 19 تشرين الأول 2020 ساعة 16:54

شمخاني: االسياسة الاميركية قائمة على اثارة الفوضى وزعزعة الامن

شمخاني: االسياسة الاميركية قائمة على اثارة الفوضى وزعزعة الامن
اعتبر امين المجلس الاعلى للامن القومي الايراني علي شمخاني ان السياسة الاميركية قائمة على اثارة الفوضى وزعزعة الامن ولا تتردد في القيام بذلك سواء في افغانستان او العراق.

واشار شمخاني لدى استقباله رئيس المجلس الاعلى للمصالحة الوطنية في افغانستان عبدالله عبدالله، الى دور الولايات المتحدة في صناعة الجماعات الارهابية وفي مقدمتها "داعش" معتبرا أن السبيل الوحيد للحؤول دون الوقوع في الفخاخ الأميركية المقاومة والتمسك بالوحدة والانسجام، وهو السبيل الذي سار عليه الشهداء العظماء كالشهيد قاسم سليماني وأحمد شاه مسعود.

واعتبر شمخاني ان الحوار بين الاطراف الافغانية والحفاظ على مبدأ الجمهورية وحقوق القوميات والمذاهب والالتزام بالدستور من العناصر الرئيسية والمؤثرة جدا في ارساء الاستقرار والامن المستديم في افغانستان واضاف: ان اميركا تسعى على الدوام لاضعاف العناصر الرئيسية للاستقرار في افغانستان لتحقيق أهدافها ومصالحها.

واعتبر اي اجراء خارج الاطر القيمية والوطنية بانه يعد خيانة لاعوام الجهاد والتضحيات التي قدمها الشعب الافغاني واضاف: انه لا ينبغي التضحية بالمصالح بعيدة الامد للشعب الافغاني من اجل مصالح عابرة.

واكد شمخاني ان طهران برهنت بشكل عملي على مدى الاعوام الاربعين الماضية حسن الجوار وحق الجيرة بدعمها الشامل واحتضانها لاكثر من 3 ملايين من المهاجرين الافغان وقال: ان ايران تأمل من المسؤولين الافغان الا يسمحوا بتنفيذ مخططات الاجانب البغيضة لزرع الخلاف بين البلدين.
رقم : 892914
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
هل وقعت حماس هدنة طويلة المدى مع "إسرائيل" برعاية قطريّة؟
هل وقعت حماس هدنة طويلة المدى مع "إسرائيل" برعاية قطريّة؟
في بلد الناطحات.. شوارع دبي تغصّ بآلاف العمال المشردين
في بلد الناطحات.. شوارع دبي تغصّ بآلاف العمال المشردين
19 تشرين الأول 2020
الدول العربية سيف ذو حدين في وجه القضية الفلسطينة
الدول العربية سيف ذو حدين في وجه القضية الفلسطينة
19 تشرين الأول 2020
روحاني: أميركا معتدية وتواجدها بأفغانستان لا يتماشى مع رغبات الشعب الافغاني
روحاني: أميركا معتدية وتواجدها بأفغانستان لا يتماشى مع رغبات الشعب الافغاني
19 تشرين الأول 2020
ابن سلمان يرمي بالسعوديّة نحو هاويّة العزلة الدوليّة
ابن سلمان يرمي بالسعوديّة نحو هاويّة العزلة الدوليّة
19 تشرين الأول 2020
اقتحام مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني في العراق، لماذا؟
اقتحام مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني في العراق، لماذا؟
17 تشرين الأول 2020
"الأسرى المحررون" يثبتون متانة الدولة اليمنية
"الأسرى المحررون" يثبتون متانة الدولة اليمنية
17 تشرين الأول 2020
هل تحرق نتائج الانتخابات هذا البلد المدجج بالسلاح؟
هل تحرق نتائج الانتخابات هذا البلد المدجج بالسلاح؟
17 تشرين الأول 2020
بعد الخيانة التاريخيّة الكُبرى.. محمد بن زايد مدعاة للسخريّة في "إسرائيل"
بعد الخيانة التاريخيّة الكُبرى.. محمد بن زايد مدعاة للسخريّة في "إسرائيل"
17 تشرين الأول 2020
أزمة اللاجئين تتفاقم.. أوروبا على شفا كارثة إنسانية
أزمة اللاجئين تتفاقم.. أوروبا على شفا كارثة إنسانية
17 تشرين الأول 2020
اقامة مراسم العزاء بمناسبة ذكرى وفاة الرسول الأكرم (ص)
اقامة مراسم العزاء بمناسبة ذكرى وفاة الرسول الأكرم (ص)
16 تشرين الأول 2020
مساعد فيلق القدس: سنأخذ ثارنا من الأميركيين
مساعد فيلق القدس: سنأخذ ثارنا من الأميركيين
16 تشرين الأول 2020
الاحتلال يبدأ أكبر عملية مصادرة لأراض فلسطينية بالأغوار
الاحتلال يبدأ أكبر عملية مصادرة لأراض فلسطينية بالأغوار
16 تشرين الأول 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
بثلاث لغات.. فيديو لتصريحات قائد الثورة حول فلسطين
مؤتمر القدس العالمي وخيارات المقاومة رداً على نتنياهو
أطفال فلسطين يسألوننا: ماذا ستفعل في يوم القدس العالمي
إيران تحتفي بيوم القدس رغم الضغوط وکورونا
القائد سليماني..شهيد القدس