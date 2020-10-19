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الاثنين 19 تشرين الأول 2020 ساعة 17:07

القوات التركية تبدأ تفكيك النقطة “التاسعة” شمال حماة ، لماذا؟

القوات التركية تبدأ تفكيك النقطة “التاسعة” شمال حماة ، لماذا؟
أفادت مصادر اعلامية, بأن القوات التركية بدأت تفكيك التحصينات والمعدات داخل نقطة المراقبة المحاصرة “التاسعة” التابعة لها في مدينة “مورك” شمال حماة.

وأوضحت المصادر أن القوات التركية عملت على تفكيك “أبراج” الاتصالات والترددات اللاسلكية، والألواح المعدنية، والهنكارات الواقعة داخل النقطة، بعد ساعات من دخول شاحنات وعربات مصفحة إلى داخل النقطة لتحميل المعدات إلى بلدة “سفوهن” في جبل “شحشبو” جنوب إدلب.

ورجحت المصادر انسحاب النقطة التاسعة اليوم أو غداً إلى جبل الزاوية، لتتمركز في بلدة “سفوهن” على خطوط التماس مع الجيش السوري في جبل “شحشبو” بوابة “جبل الزاوية”، دون تحديد مدة زمنية لانسحاب النقطتين السادسة في بلدة “الصرمان” شرق إدلب، والحادية عشر في بلدة “شير مغار” غرب حماة.

ولفتت المصادر إلى أن عربات مصفحة تركية دخلت إلى نقاط المراقبة التابعة لها في مدينة “سراقب” شرق إدلب، وتحمل العربات معدات لوجستية وعناصر تبديل جنود، مشيرة إلى أن القوات التركية لا تنوي سحب النقاط المتواجدة في مدينة “سراقب” لأنها تقع على عقدة الأوتوسترادات الدولية “M4″، و “M5”.
رقم : 892919
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