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الاثنين 19 تشرين الأول 2020 ساعة 17:10

مسؤول ايراني: ليس لدينا ما نخفيه بشأن الطائرة الأوكرانية

مسؤول ايراني: ليس لدينا ما نخفيه بشأن الطائرة الأوكرانية
اكد مساعد وزير الخارجية الايراني للشؤون الحقوقية محسن بهاروند، ان نهج ايران هو الشفافية في التعامل وقال : ليس لدى إيران ما تخفيه بشأن تحطم الطائرة الأوكرانية وهي على استعداد لتقديم تفاصيل الحادث للشعب والوفد الاوكرايني.

وعقدت الجولة الثانية من المباحثات بين اوكرانيا وايران في العاصمة طهران وتولى بهاروند الجانب الايراني من المباحثات بينما تولى مساعد وزير خارجية الاوكراني يوغني ينين الجانب الأوكراني منها.

واعرب بهاروند خلال اللقاء عن اسفه وتعازية لعوائل ضحايا الطائرة الاوكرانية وقال: ان الحادث نجم عن خطأ بشري وان طهران بذلت جهودها لطمأنة الجانب الاوكراني بهذا الشأن.

و قال ان ايران واوكرانيا بلدان صديقان معربا عن اسفه لوقوع الحادث مؤكدا عزم طهران على معاقبة المقصرين ودفع الغرامة لعوائل الضحايا .

من جانبه اعرب رئيس الوفد الاوكرايني عن شكره لحسن الضيافة وقال: ان كييف تنظر بايجابية للجولة الاولى للمفاوضات بشأن تحطم الطائرة وتثمن الجهود الايرانية لارساء العدالة في القضية .
رقم : 892920
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