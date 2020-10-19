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الاثنين 19 تشرين الأول 2020 ساعة 17:13

الصحة الايرانية: اجمالي عدد المصابين بلغ 534631 والمتعافين 431360

الصحة الايرانية: اجمالي عدد المصابين بلغ 534631 والمتعافين 431360
اعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايرانية سيما سادات لاري بان اجمالي عدد المصابين بكورونا بلغ لغاية الان534631 حالة والمتعافين 431360 والمتوفين 30712 شخصا.

وقالت لاري اليوم الاثنين في تصريحها الصحفي اليومي: انه تم خلال الساعات الـ 24 الماضية تسجيل 4251 اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ليرتفع اجمالي عدد المصابين الى 534631 شخصا من ضمنهم 4771 في حالة حرجة وهم الان يخضعون للعناية المركزة.

واضافت: ان عدد المتعافين بلغ لغاية الان 431360 شخصا فيما تم تسجيل 337 حالة وفاة جديدة ليرتفع اجمالي عدد المتوفين الى 30712 شخصا.

وقالت بانه تم لغاية الان اجراء 4 ملايين و 540 الفا و 455 اختبارا للكشف عن الاصابة بالمرض.

واوضحت بان جميع محافظات البلاد هي الان في الحالة الحمراء ما عدا 3 محافظات وهي هرمزكان وفارس وكلستان هي الان في حالة الانذار.
رقم : 892922
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