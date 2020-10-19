السيد الحوثي:الشعب اليمني في الصدارة بالاهتمام بالمولد النبوي

اكد قائد حركة انصار الله السيد "عبدالملك بدرالدين الحوثي" ان "الشعب اليمني في الصدارة بالاهتمام بالمولد النبوي وهذا يعكس مدى حبه وولائه وعلاقته الايمانية برسول الله صلى الله عليه وسلم".



وفي كلمة له بمناسبة تدشين فعاليات المولد النبوي الشريف بحضور العلماء ومسؤولي الدولة اضاف السيد الحوثي: من نعمة الله وتوفيقه الكبير أن يهتم شعبنا اهتمامًا متميزاً وأن يكون في مقدمة شعوب هذه الأمة وبأكثر من غيره من الشعوب أي في الصدّارة والموقع المتقدم بالاهتمام لهذه المناسبة المباركة.



وتابع: "هذا الفضل له أثر في حياة الإنسان ومسيرته ومشاعره والتي قدمها الله لنا في رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم ورسالته وفي القرآن الكريم وما جاء فيه من تشريع ويجب علينا التفاعل مع هذه الرحمة والفضل ايجابا".