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الاثنين 19 تشرين الأول 2020 ساعة 18:05

الصين ترد على بومبيو بعد تصريحاته حول بيع الأسلحة لإيران

الصين ترد على بومبيو بعد تصريحاته حول بيع الأسلحة لإيران
اتهمت الصين الولايات المتحدة بنشرِ الأسلحةِ والتدخلِ في شؤونِ الدولِ الأخرى بعد أنْ هددت واشنطن بفرضِ عقوباتٍ على أيّ دولةٍ تستغلُ إنهاءَ حظرٍ دولي لبيعِ الأسلحةِ إلى إيران. 

ورداً على تحذيرِ وزيرِ الخارجيةِ الاميركي مايك بومبيو من تزويدِ ايران بالسلاحِ بعد انتهاءِ الحظر الذي تفرضُه الأمم المتحدة على طهران، قالت وزارةُ الخارجية إنَّ تصريحاتِ بومبيو غيرُ مبررةٍ على الإطلاق، مشيرةً الى اَنَّ بكين ستتعاملُ مع التجارةِ العسكرية وفقًا لسياسةِ التصدير العسكريةِ الخاصة بها والتزاماتِها الدولية.

وبعد فشل الولايات المتحدة في تمديد حظر السلاح على ايران، ظهر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أمس الأحد ليقول أن "حظر التسلح الدولي بحق طهران لا يزال ساريا، وان امريكا ستخالف من سيصدر الأسلحة التقليدية إلى إيران أو يستوردها منها".
رقم : 892933
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