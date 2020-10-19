الحكومة الإماراتية تصادق على اتفاق التطبيع العلاقات مع الاحتلال

اعتمد مجلس الوزراء بدولة الإمارات برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي قرارا بالمصادقة على اتفاق تطبيع العلاقات المخزئ بين دولة الإمارات وكيان الاحتلال الاسرئيلي.



وذكرت وكالة انباء الامارات أن المجلس أعرب عن ثقته في أن "الاتفاق سيشكل رافدا من روافد السلام والاستقرار يدعم طموحات شعوب المنطقة ويعزز من سعيها الحثيث لتحقيق الرخاء والتقدم"على حد زعمه.



وأضاف المجلس أن الاتفاق "يعد إطارا متكاملا لبناء علاقات إيجابية بين الجانبين على مختلف الصعد بما يسهم في إرساء دعائم السلم والأمن في المنطقة علاوة على تحفيز التعاون في المجالات الاقتصادية والعلمية" على حد تعبيره.