باقري: جميع امكانيات القوات المسلحة تحت تصرف اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا

أكد رئيس هيئة الاركان العامة للقوت المسلحة الايرانية اللواء محمد باقري على وضع جميع الامكانيات والمراكز الطبية التابعة للقوات المسلحة تحت تصرف اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا.



وتم اليوم الاثنین عقد اجتماع مقر الإمام الرضا (ع) الصحي عبر تقنية الفيديو كونفرانس بالتزامن في هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة والجيش والحرس الثوري والشرطة ووزارة الدفاع.



وعقد الاجتماع برئاسة رئيس الاركان العامة للقوات المسلحة اللواء محمد باقري، بهدف تقييم الخدمات والاستفادة قدر المستطاع من كامل إمكانيات وقدرات القوات المسلحة في المساعدة بعلاج مرضى كورونا وتنفيذ أمر القائد العام للقوات المسلحة.



وفي هذا الاجتماع الذي حضره جميع قادة ومسؤولي القوات المسلحة، تحدث رؤساء اللجان المتخصصة ومقار العمليات التابعة للجيش والحرس الثوري والشرطة ووزارة الدفاع عن الأنشطة والمشاركة الشاملة للقوات المسلحة في مساعدة علاج المرضى المصابين بكورونا.



وفي هذا الاجتماع أعرب اللواء باقري عن شكره وتقديره لخدمات وأنشطة القوات المسلحة والمؤسسات التابعة لها في تنفيذ أمر القائد العام للقوات المسلحة، بشأن أقصى قدر من المشاركة والتعاون وتسخير جميع قدرات القوات المسلحة في المراقبة والاشراف والوقاية والعلاج، وشدد على ضرورة مساعدة مرضى كورونا، ووضع المستشفيات والمراكز الطبية وامكانيات القوات المسلحة في انحاء البلاد تحت تصرف اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا.



كما شدد رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة على اعتماد إجراءات وسياسات وقائية فعالة واستمرارها حتى تحقيق نتيجة موثوقة والحد من انتشار هذا المرض وضرورة مواصلة التوعية والتثقيف العام حول كيفية مكافحة كورونا.



بدورهما شكر كل من مساعد وزير الصحة علي رضا رئيسي، ورئيس اللجنة العلمية باللجنة الوطنية لمكافحة كورونا، قانعي، قادة القوات المسلحة والطاقم الطبي في المؤسسات التابعة، على تعاونهم مع اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا، وشرحا آخر تطورات تفشي فيروس كورونا في البلاد، والأنشطة الوقائية ومسار علاج المرضى وفعالية الإجراءات والسياسات المعتمدة.