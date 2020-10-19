الصفحة الرئيسية
0
الاثنين 19 تشرين الأول 2020 ساعة 18:15

اوليانوف: سياساتنا لا تحددها التهديدات الاميركية

اوليانوف: سياساتنا لا تحددها التهديدات الاميركية
اكد مندوب روسيا الدائم في المنظمات الدولية في فيينا ميخائيل اوليانوف بان لا دور لتهديدات اميركا في تحديد سياسات موسكو.

جاء ذلك في تغريدة كتبها اوليانوف اليوم الاثنين ردا على التهديد الذي وجهه عضو ما يسمى بمؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات ومساعد المستشار السابق للامن القومي الاميركي ريتشارد غولبيرغ بفرض عقوبات على الشركات الروسية والصينية التي تعتزم ابرام صفقات تسليحية مع ايران.

وكتب اوليانوف في تغريدته: اعتقد ان لنا جميعا عقوبات اميركية يمكن تصورها ضد قطاعنا الدفاعي. هل تتصور حقيقة بان قرارات اميركا مهمة بالنسبة لنا؟ ان سياساتنا تحددها عوامل عامة اخرى وليس تهديداتكم.

وكان غولبيرغ قد هدد بان اميركا ستفرض عقوبات على اي شركة روسية او صينية او اي مؤسسة اخرى مشاركة معها تبيع السلاح لايران.

وفي وقت سابق اشار مساعد الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف الى انتهاء القيود التسليحية على ايران وقال: ان روسيا لا تخشى العقوبات الاميركية لانها اعتادت عليها.

واضاف: ان روسيا تعمل على تطوير تعاونها متعدد الاطراف مع ايران وان التعاون في المجال العسكري –التقني سيستمر باسلوب هادئ وفقا لحاجات الطرفين واستعداد الطرف الاخر لمثل هذا التعاون.
رقم : 892939
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
هل وقعت حماس هدنة طويلة المدى مع "إسرائيل" برعاية قطريّة؟
هل وقعت حماس هدنة طويلة المدى مع "إسرائيل" برعاية قطريّة؟
في بلد الناطحات.. شوارع دبي تغصّ بآلاف العمال المشردين
في بلد الناطحات.. شوارع دبي تغصّ بآلاف العمال المشردين
19 تشرين الأول 2020
الدول العربية سيف ذو حدين في وجه القضية الفلسطينة
الدول العربية سيف ذو حدين في وجه القضية الفلسطينة
19 تشرين الأول 2020
روحاني: أميركا معتدية وتواجدها بأفغانستان لا يتماشى مع رغبات الشعب الافغاني
روحاني: أميركا معتدية وتواجدها بأفغانستان لا يتماشى مع رغبات الشعب الافغاني
19 تشرين الأول 2020
ابن سلمان يرمي بالسعوديّة نحو هاويّة العزلة الدوليّة
ابن سلمان يرمي بالسعوديّة نحو هاويّة العزلة الدوليّة
19 تشرين الأول 2020
اقتحام مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني في العراق، لماذا؟
اقتحام مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني في العراق، لماذا؟
17 تشرين الأول 2020
"الأسرى المحررون" يثبتون متانة الدولة اليمنية
"الأسرى المحررون" يثبتون متانة الدولة اليمنية
17 تشرين الأول 2020
هل تحرق نتائج الانتخابات هذا البلد المدجج بالسلاح؟
هل تحرق نتائج الانتخابات هذا البلد المدجج بالسلاح؟
17 تشرين الأول 2020
بعد الخيانة التاريخيّة الكُبرى.. محمد بن زايد مدعاة للسخريّة في "إسرائيل"
بعد الخيانة التاريخيّة الكُبرى.. محمد بن زايد مدعاة للسخريّة في "إسرائيل"
17 تشرين الأول 2020
أزمة اللاجئين تتفاقم.. أوروبا على شفا كارثة إنسانية
أزمة اللاجئين تتفاقم.. أوروبا على شفا كارثة إنسانية
17 تشرين الأول 2020
اقامة مراسم العزاء بمناسبة ذكرى وفاة الرسول الأكرم (ص)
اقامة مراسم العزاء بمناسبة ذكرى وفاة الرسول الأكرم (ص)
16 تشرين الأول 2020
مساعد فيلق القدس: سنأخذ ثارنا من الأميركيين
مساعد فيلق القدس: سنأخذ ثارنا من الأميركيين
16 تشرين الأول 2020
الاحتلال يبدأ أكبر عملية مصادرة لأراض فلسطينية بالأغوار
الاحتلال يبدأ أكبر عملية مصادرة لأراض فلسطينية بالأغوار
16 تشرين الأول 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
بثلاث لغات.. فيديو لتصريحات قائد الثورة حول فلسطين
مؤتمر القدس العالمي وخيارات المقاومة رداً على نتنياهو
أطفال فلسطين يسألوننا: ماذا ستفعل في يوم القدس العالمي
إيران تحتفي بيوم القدس رغم الضغوط وکورونا
القائد سليماني..شهيد القدس