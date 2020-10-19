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الاثنين 19 تشرين الأول 2020 ساعة 18:17

استهداف رتل للقوات الأمريكية قرب حقل "العمر" شرقي سوريا

استهداف رتل للقوات الأمريكية قرب حقل "العمر" شرقي سوريا
استهدف مجهولون، صباح اليوم، رتلا للقوات الأمريكية بعبوة ناسفة في بلدة الصبحة بريف دير الزور. ولم يتم الحصول على معلومات حول إصابات محتملة بين الجنود الأمريكيين ومسلحي حماية الرتل الموالين له.

ونقلت مصادر محلية من البلدة لمراسل "سبوتنيك" في دير الزور، أن عبوة ناسفة كانت مزروعة على جانب الطريق بالقرب من أحد مكاتب الحوالات في البلدة، انفجرت صباح اليوم لدى مرور رتل للاحتلال الأمريكي أثناء توجهه الى حقل العمر النفطي الذي تتخذه كقاعدة لقواتها.

وقالت المصادر أن طوقا أمنيا مشددا ضربته القوات الأمريكية والميلشيات الموالية لها على موقع الانفجار، ما منع من القدرة على تبين نتائج التفجير ومصير الجنود الأمريكيين، مشيرة إلى إصابة مدنيين اثنين كانوا على مقربة من موقع التفجير وتم إسعافهما إلى مشفى الفيحاء على الفور.

وتابع المصدر أن المنطقة تشهد حالة من الاستنفار، حيث بدأ الجيش الأمريكي بتسيير طائرات دون طيار لتمشيط المنطقة، كما بدأ مسلحو تنظيم "قسد" الموالي لقوات الاحتلال الامريكي بنشر العديد من الحواجز والتدقيق المشدد على المارة.

من جهة أخرى تابعت قوات قسد الموالية للاحتلال الأمريكي تطبيق الحظر على التنقل بالدراجات النارية حيث تم مصادرة العشرات من الدراجات وإحراق أخرى.

يذكر أن المنطقة تشهد حالة من الفلتان الأمني ومقاومة من أبناء العشائر الرافضة لوجود قوات الاحتلال الامريكي في المنطقة.
رقم : 892941
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