الصفحة الرئيسية
0
الاثنين 19 تشرين الأول 2020 ساعة 18:45

انتصار ايراني على البلطجة الأمريكية

انتصار ايراني على البلطجة الأمريكية
إنتصار بامتياز حققته إيران في المحافل الدولية مع انتهاء القيود التسليحية عليها رغم محاولات الولايات المتحدة المحمومة في حشد الأصوات لإصدار قرار لإحباط هذا الإستحقاق الإيراني .
 
الرئيس روحاني كان أول المهنئين بهذا الإنتصار الكبير والذي تحقق بفضل مقاومة الشعب والجهود الدبلوماسية، رغم الضغوط الارهابية الاميركية على مدى السنوات الأربع الأخيرة.
 
رئيس مجلس الشورى الاسلامي محمد باقر قاليباف شدد على أن إنهاء الحظر التسليحي ضد ايران هزيمة كبرى للإدارة الامريكية رغم إجراءاتها غير القانونية لتفعيل الية الزناد فيما أكد وزيرالخارجية محمد جواد ظريف أن انتهاء الحظر التسليحي يعد انتصارا للتعددية والسلم والأمن في المنطقة، ويعزز التعاون الدفاعي الإيراني مع العالم.

وزارة الخارجية الإيرانية أكدت في بيان أن طهران باتت قادرة على شراء أي أسلحة ضرورية أو تجهيزات من أي مصدر كان من دون أي قيود قانونية، كما يمكنها أيضا تصدير أي أسلحة دفاعية داعية الولايات المتحدة إلى التخلي عن النزعة التخريبية إزاء القرار الدولي.

وفي هذا الصدد شدد وزير الدفاع الايراني العميد امير حاتمي على ان الأميركيين فشلوا في كل مساعيهم لتمديد القيود التسليحية أو فرض قيود جديدة على ايران، وأضاف أن الضغوط واجراءات الحظر الأميركية دفعت ايران اليوم لتكون قادرة على انتاج وتوفير تسعين بالمائة من احتياجاتها الدفاعية داخل البلاد

وقال العميد حاتمي :" إن أعداء الثورة الإسلامية قاموا بالضغط علينا بكل ما يملكون من قوة لكننا حققنا المستحيل في مجال صناعة الأسلحة حيث نصنع اليوم أكثر من 90% من احتياجاتنا العسكرية، تصنف إيران اليوم احدى القوى الرائدة في العالم في مجال تصنيع الطائرات المسيرة كما ما هو الحال في مجال الصناعات البحرية ومنظومات الدفاع الجوي".
 
من جانبه قائد القوة البحرية للجيش الايراني الاميرال حسين خانزادي اكد ان القوة البحرية ليست بحاجة اليوم الى شراء الاسلحة، لافتا الى ان ايران تصنع جميع أنواع المدافع والطوربيدات والعوامات.
 
خانزادي قال ان الاسلحة المنتجة في ايران هي بمستوى عال من الجودة وجذابية الأسعار ومن الممكن جدا بالنسبة لها التنافس بنجاح مع النماذج الأجنبية.
 
واكدت طهران مرارا ان السلام والاستقرار في المنطقة من أولوياتها الأساسية، كما اكدت أن عقيدتها الدفاعية تقوم على القدرات الذاتية، وألا مكان للأسلحة غير التقليدية فيها ودعت ايران الولايات المتحدة الى التخلي عن نزعتها التخريبية.

رفع القيود التسليحية عن إيران يعد الهدف الثاني الذي تسجله ايران في المرمى الاميركي بعد فشل واشنطن في إصدار قرار دولي بإعادة فرض الحظر الشامل وإخفاقها في تفعيل الية الزناد .

ويعود تاريخ صدور الحظر التسليحي على إيران، إلى نحو ثلاثة عشر عاما وتزامن مع الضجة الإعلامية التي أثارتها الولايات المتحدة وبعض حلفائها الغربيين حول البرنامج النووي الإيراني والذي أكدت العديد من الجهات الدولية سلميته.
 
 
رقم : 892945
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
هل وقعت حماس هدنة طويلة المدى مع "إسرائيل" برعاية قطريّة؟
هل وقعت حماس هدنة طويلة المدى مع "إسرائيل" برعاية قطريّة؟
في بلد الناطحات.. شوارع دبي تغصّ بآلاف العمال المشردين
في بلد الناطحات.. شوارع دبي تغصّ بآلاف العمال المشردين
19 تشرين الأول 2020
الدول العربية سيف ذو حدين في وجه القضية الفلسطينة
الدول العربية سيف ذو حدين في وجه القضية الفلسطينة
19 تشرين الأول 2020
روحاني: أميركا معتدية وتواجدها بأفغانستان لا يتماشى مع رغبات الشعب الافغاني
روحاني: أميركا معتدية وتواجدها بأفغانستان لا يتماشى مع رغبات الشعب الافغاني
19 تشرين الأول 2020
ابن سلمان يرمي بالسعوديّة نحو هاويّة العزلة الدوليّة
ابن سلمان يرمي بالسعوديّة نحو هاويّة العزلة الدوليّة
19 تشرين الأول 2020
اقتحام مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني في العراق، لماذا؟
اقتحام مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني في العراق، لماذا؟
17 تشرين الأول 2020
"الأسرى المحررون" يثبتون متانة الدولة اليمنية
"الأسرى المحررون" يثبتون متانة الدولة اليمنية
17 تشرين الأول 2020
هل تحرق نتائج الانتخابات هذا البلد المدجج بالسلاح؟
هل تحرق نتائج الانتخابات هذا البلد المدجج بالسلاح؟
17 تشرين الأول 2020
بعد الخيانة التاريخيّة الكُبرى.. محمد بن زايد مدعاة للسخريّة في "إسرائيل"
بعد الخيانة التاريخيّة الكُبرى.. محمد بن زايد مدعاة للسخريّة في "إسرائيل"
17 تشرين الأول 2020
أزمة اللاجئين تتفاقم.. أوروبا على شفا كارثة إنسانية
أزمة اللاجئين تتفاقم.. أوروبا على شفا كارثة إنسانية
17 تشرين الأول 2020
اقامة مراسم العزاء بمناسبة ذكرى وفاة الرسول الأكرم (ص)
اقامة مراسم العزاء بمناسبة ذكرى وفاة الرسول الأكرم (ص)
16 تشرين الأول 2020
مساعد فيلق القدس: سنأخذ ثارنا من الأميركيين
مساعد فيلق القدس: سنأخذ ثارنا من الأميركيين
16 تشرين الأول 2020
الاحتلال يبدأ أكبر عملية مصادرة لأراض فلسطينية بالأغوار
الاحتلال يبدأ أكبر عملية مصادرة لأراض فلسطينية بالأغوار
16 تشرين الأول 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
بثلاث لغات.. فيديو لتصريحات قائد الثورة حول فلسطين
مؤتمر القدس العالمي وخيارات المقاومة رداً على نتنياهو
أطفال فلسطين يسألوننا: ماذا ستفعل في يوم القدس العالمي
إيران تحتفي بيوم القدس رغم الضغوط وکورونا
القائد سليماني..شهيد القدس