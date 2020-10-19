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الاثنين 19 تشرين الأول 2020 ساعة 19:13

'قسد' تحاصر أهالي مساكن الشرطة بالحسكة

استولت مجموعات "قسد" المدعومة من الاحتلال الأمريكي على عدد من المنازل من مساكن الشرطة بحي غويران بالحسكة في سوريا وطالبت الأهالي بإخلاء منازلهم واعتدت بالضرب على عدد من النساء القاطنات فيها.

وأفادت مصادر أهلية لسانا بأن مجموعة مسلحة من "قسد" بينها مسلحات حاصرت منزلين في مساكن الشرطة بحي غويران وأخلت سكانهما بالقوة واعتدت بالضرب والسباب على النساء القاطنات فيهما لمحاولتهن التشبث بمنازلهن وطلبت المجموعة من باقي المدنيين القاطنين بالمساكن إخلاءها تحت تهديد السلاح.

وأضافت المصادر ذاتها إن "قسد" استولت في وقت سابق على كثير من منازل المواطنين وخاصة القريبة من المواقع غير الشرعية لقوات الاحتلال الأمريكي الذي يحاول إفراغ المنطقة من السكان وهذا ما حصل مع الأهالي القاطنين في تجمع السكن الشبابي بحي الزهور.

وتأتي هذه الانتهاكات في سياق استكمال مجموعات "قسد" الاستيلاء بالقوة على الأبنية الحكومية والخاصة بالمواطنين في مواقع انتشار قوات الاحتلال الأمريكي على الطرف الجنوبي لحي غويران حيث قامت خلال الفترات السابقة بالاستيلاء على مبنى الإدارة العامة للسورية للحبوب في حي غويران وبناء الشركة العامة لكهرباء الحسكة والمدينة الرياضية وجزء من أبنية السكن الشبابي والجمعية السورية للمعلوماتية ومديرية الصناعة والسياحة والشؤون البيئية وفرع المرور ومديرية السجل المدني والمصرف التجاري وقامت بطرد العاملين من تلك الأبنية.
رقم : 892951
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