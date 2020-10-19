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الاثنين 19 تشرين الأول 2020 ساعة 19:15

ارتفاع حاد للإصابات اليومية بكورونا في بريطانيا

ارتفاع حاد للإصابات اليومية بكورونا في بريطانيا
سجلت بريطانيا ارتفاعا حادا للإصابات اليومية بفيروس كورونا بلغ اكثر من 18800 اصابة جديدة.

شهدت بريطانيا خلال الأسابيع الأخيرة ارتفاعات حادة في مؤشر الإصابات اليومية بفيروس كورونا، الأمر الذي دفع سلطات البلاد، إلى فرض قيود جديدة، بينها العمل من المنازل ما أمكن ذلك، وإغلاق الحانات والمطاعم في وقت أبكر، وقد تستمر مدة 6 أشهر بهدف التصدي لموجة مرض ثانية سريعة الانتشار.

وأعلنت وزارة الصحة البريطانية أمس الأحد عن تسجيلها نحو 17 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا ما يمثل ارتفاعا ملحوظا لمؤشر الحالات اليومية في البلاد.

وأفادت الوزارة، في إحصائية جديدة، بارتفاع عدد الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19" في المملكة المتحدة خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 16982، ليصل إلى مستوى 722409 حالات.
رقم : 892952
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