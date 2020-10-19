كتلة الوفاء للمقاومة: على الاجهزة الامنية القيام بواجباتها في البقاع

طالب عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب ابراهيم الموسوي الاجهزة الامنية القيام بواجباتها كاملة في البقاع.



انتقد عضو ​كتلة الوفاء للمقاومة​ النائب ​إبراهيم الموسوي​، تقصير ​الاجهزة الامنية​ الرسمية على تنوعها بمعالجة ومواجهة التفلت الامني الحاصل بمحافظة ​بعلبك​ - ​الهرمل​ و​البقاع​ عموم.



واعتبر عضو كتلة الوفاء للمقاومة ،أن "علاج ما يحصل من تفلت أمني في البقاع هو أن تقوم أجهزة ​الدولة​ الامنية بواجباتها كاملة، لقد وصلنا لمكان أصبح الموضوع تندر لدى الناس العاديين، حيث أنه اذا كان هناك أحد ينصب عامود خيمة بأعلى الجرود بالهرمل تجد ​القوى الامنية​ وصلت وحضرت فورا، بينما عندما يحصل ​إطلاق نار​ ومظاهر مسلحة وتحد لسلطة الدولة وهيبتها وتهديد لأمن الناس وحياتهم لا يتحرك أحد، المفترض أن اجهزة الدولة الرسمية والقوى الامنية المولجة بهذا الموضوع تقوم بمهامها كاملة، لا أقول لا يوجد محاولات لكنها ليست كافية".



وقال النائب ابراهيم الموسوي في حديث صحفي، أن الامن واحد، من الامن الاجتماعي الى الامن الاقتصادي الى الامن المعيشي، ​منطقة البقاع​ هي منطقة وسمت بالحرمان منذ زمن بعيد، مؤسسات الدولة ليست موجودة، في بعلبك لا يوجد محكمة، تخيل ونحن نتحدث عن محافظة، والمحاكمة تحصل بمحافظة أخرى، بالتالي هناك إهمال مزمن لهذه المنطقة، عدم إهتمام بحاجياتها الاساسية رغم ان هناك قدرة حقيقية للتنمية، انما العلاقة جدلية بين التنمية وما بين الامن، يصبح هناك امن واستقرار تفتح الناس مؤسساتها.



وتابع عضو كتلة الوفاء للمقاومة،النائب ابراهيم الموسوي، قائلاً: أما اذا تدهور الامن، فإن المؤسسات الموجود تعمل على الاغلاق، فضلا عن أن الذي يفكر بفتح مؤسسة يعدل عن فكرته، وبالتالي الموضوع هنا انا برأيي، الموضوع الاجتماعي والاقتصادي والمعيشي هو اساسي بهذا الامر، لذلك نرى إزدياد اعمال السلب والتعدي بشكل ملحوظ مؤخرا وهو ما يجب ايجاد العلاج المناسب له من قبل الدولة.