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الاثنين 19 تشرين الأول 2020 ساعة 20:03

ظريف : المفاوضات حول حادث الطائرة الاوكرانية ستبلغ النتيجة المنشودة

ظريف : المفاوضات حول حادث الطائرة الاوكرانية ستبلغ النتيجة المنشودة
اعرب وزير الخارجية "محمد جواد ظريف"، من جديد، عن اسفه لحادث تحطم الطائرة الاوكرانية؛ واصفا الجولة الاولى من المفاوضات بين طهران وكييف حول الحادث "ايجابية وبناءة"، كما تطلع الى بلوغ النتيجة المنشودة لهذه المفوضات عبر تعاون الجانبين.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي جرى اليوم الاثنين بين ظريف ومساعد وزير الخارجية الاوكراني "يوغيني ينين" الذي يتراس وفد بلاده خلال الجولة الثانية من المفاوضات بين طهران وكييف بِشأن حادث تحطم طائرة الركاب الاوكرانية.

واستعرض الجانبان خلال اللقاء، الى جانب المفاوضات المتعلقة بحادث الطائرة، العلاقات الثنائية بين ايران واوكرانيا وسبل تنمية التعاون الثنائي في شتى المجالات ذات الاهتمام المشترك. 

يذكر ان الاجتماع الاول للجولة الثانية من المفاوضات الايرانية - الاوكرانية حول حادث تحطم الطائرة عقد صباح اليوم الاثنين باستضافة طهران ورئاسة مساعد وزير خارجية ايران للشؤون القانونية والدولية "محسن بهاروند" ومشاركة وفد اوكراني برئاسة مساعد وزير خارجية هذا البلد يوغيني ينين.
رقم : 892962
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