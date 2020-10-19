دبلوماسي ايراني: لن نتسامح مع وجود إرهابيين بالقرب من حدودنا

قال السفير الايراني في كرواتيا برويز إسماعيلي ان سياستنا الخارجية لا تقوم على وجود ديمقراطيين أو جمهوريين في البيت الأبيض واضاف انه لن نتسامح أبدا مع وجود قوى إرهابية بالقرب من حدودنا.



* أي نزاع عسكري بين الجيران هو مصدر قلق لنا



وقال اسماعيلي في حوار مع صحيفة فجرني ردا على سؤال مفاده أن إيران هددت أذربيجان وأرمينيا في أعقاب النزاع الأخير في ناغورني قره باغ بإنها سترد لحماية أمنها القومي إذا استمرت قذائف المدفعية والهاون في قصف الأراضي الإيرانية وفي الوقت نفسه ، نشرت إيران قواتها على حدود أرمينيا وأذربيجان. هل أنت قلق من تدخل إيران في الصراع الأرمني الأذربيجاني؟ قال "نهج إيران هو الأمن الإقليمي". نحن نعتبر أمن جيراننا أمننا. لذلك ، فإن أي نزاع عسكري بين جيراننا يثير قلقنا.



وأضاف: "لكن فيما يتعلق بالصراع الأخير ، يجب ملاحظة أن إيران هي الدولة الوحيدة في المنطقة التي تربطها علاقات ودية مع كل من أذربيجان وأرمينيا". كما أنها تشترك معهم في حدود طولها 800 كيلومتر تقريبًا. من الطبيعي أن يكون لدينا مخاوف أكثر من الآخرين.



* لن نتخذ قرارًا ارتجاليا أبدًا



وقال إسماعيلي إن "إيران لديها مبادئ قوية في السياسة الخارجية تدعو إلى السلام والحوار والتعاون داخل المنطقة" و لن نتخذ قرارًا ارتجاليا أبدً ففي الاشتباكات الأخيرة بين أرمينيا وأذربيجان ، أصابت قذائف مدفعية منطقة خداآفرين في أراضينا. كان هذا انتهاكًا لوحدة الأراضي وزعزعة لامن المواطنين الإيرانيين. وقد حذرنا وهم اعتذروا وأكدوا أنه لم يكن متعمدا. ووعدوا بعدم التكرار. نحن نأمل ذلك.



وقال السفير الإيراني: في حالة التكرار سنحتفظ بحقنا في اتخاذ أي قرار لضمان الأمن القومي وامن مواطنينا.



وأكد أن إيران ، في الوقت الذي تؤكد فيه على الحفاظ على السيادة الوطنية لجمهورية أذربيجان وسلامة أراضيها ، مستعدة للمساعدة في تحقيق السلام وإيجاد حل دائم للنزاع في ناغورني قره باغ في إطار المبادرة الإقليمية بين إيران وتركيا وروسيا باعتبارها مكملة لآلية مجموعة مينسك.



واضاف "كما ندين اي هجوم على المدنيين والمناطق السكنية". مثل الهجوم الأخير على مدينة كنجة وقتل الناس هناك.



* لن نتسامح أبداً مع وجود قوى إرهابية بالقرب من حدودنا



و علق الدبلوماسي الإيراني على تصريح علي أكبر ولايتي بأن أرمينيا احتلت جزءًا من أذربيجان ودعا أرمينيا إلى الانسحاب من ناغورني قرة باغ واتهم تركيا وإسرائيل بتحريض أرمينيا وأذربيجان على خوض الحرب وتصعيد الصراع. وصرح انه مثل بقية العالم ، يتم الاعلان عن السياسة الرسمية للجمهورية الإسلامية الإيرانية على صعيد الشؤون الخارجية فقط من قبل وزارة الخارجية وان الموقف المبدئي لايران يتمثل في احترام القوانين والمقررات والحدود المعترف بها دوليًا.



وأشار السفير الإيراني إلى أن حل الخلافات الحدودية ليس بالحرب وإراقة الدماء وان ايران بادرت منذ بداية الأزمة الى اجراء اتصالات متواصلة على مستوى رئاسة الجمهورية ووزارة الخارجية مع قادة جارتيها ، أذربيجان وأرمينيا ؛ وسائر الدول المؤثرة الأخرى ، مثل روسيا . ودعونا الأطراف إلى "وقف فوري لإطلاق النار" ثم إلى "حوار شامل" بحسن نية. مثل أزمة عام 1992 ، وأعلنا عن استعدادنا للتوسط بين الجارتين ونعتقد أنه لا يمكن تحقيق السلام الدائم إلا بالإرادة السياسية لباكو ويريفان واحترام وحدة الأراضي والمقررات الدولية.



وتابع إسماعيلي انه لاينبغي للبعض التصيد بالماء العكر ولا ينبغي لأي دولة أن تسعى لتحقيق مصالحها الخاصة من خلال اثارة الحرب بين جارتين وسفك دماء الأبرياء ، أو تشجيع الأطراف على مواصلة الصراع. ونأمل ألا تكون أنباء استخدام بعض دول المنطقة للإرهابيين التكفيريين صحيحة.



وقال "لن نتسامح أبدا مع وجود القوى الإرهابية بالقرب من حدودنا ونأمل أن يكون قادة المنطقة يقظين في هذا الصدد".



* لا علاقة لاسرائيل بامن منطقتنا



وتابع السفير الإيراني: "الحقيقة هي أنه لا علاقة لاسرائيل بأمن منطقتنا ، لكن زعزعة الامن مرتبط بشكل كامل بإسرائيل". ليس لدينا حكم في الوقت الحالي. فاسرائيل لديها وجود عسكري وأمني في المنطقة وليس من المستبعد ان ترحب باثارة اي ازمة بالقرب من إيران.



ورد سفير جمهورية إيران الإسلامية على سؤال مفاده أنه على الرغم من حقيقة أن غالبية الأذربيجانيين من المسلمين الشيعة ، فإن إيران ، وهي دولة ذات أغلبية شيعية ، قد انحازت إلى أرمينيا. لأن أذربيجان تتمتع بعلاقات قوية للغاية مع إسرائيل ، التي لها وجود عسكري واستخباراتي كبير في أذربيجان على طول الحدود الإيرانية. بدأت العلاقات الإسرائيلية الأذربيجانية في عام 1992 بعد انهيار الاتحاد السوفيتي وتطورت في السنوات الأخيرة. بالنظر إلى أن إسرائيل تقوم بتسليح أذربيجان ، ما مدى خطورة هذا التعاون بين إسرائيل وأذربيجان على أمن إيران القومي؟ بالقول "لقد لعبت إيران دائما دورًا متوازنًا ، وليس دورًا تدخليا ، في المنطقة بأسرها ، وخاصة في جنوب القوقاز".



نحن ضد أي انفصال او صراع عرقي أو إقليمي. على عكس بعض دول المنطقة ، ولدينا علاقات جيدة مع كل من أذربيجان وأرمينيا. نعتقد أن تدخل أي دولة في المنطقة ، وخاصة القوى الاجنبية زاد من تفاقم الأزمة