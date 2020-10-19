تجدد المعارك في قره باغ

وتأتي محاولة إقرار وقف لإطلاق النار، وهي الثانية منذ استئناف القتال في 27 أيلول/سبتمبر، مع دخول النزاع أسبوعه الرابع من القتال العنيف. والهدنة الأولى التي تم التفاوض عليها تحت رعاية موسكو في 10 تشرين الأول/أكتوبر، ظلت أيضاً حبراً على ورق.



وكان يفترض أن تبدأ الهدنة في منتصف ليل الأحد إلى الإثنين (20,00 ت غ الأحد) لكن وزارة الدفاع الأذربيجانية قالت صباح الاثنين إن القوات الأرمينية قصفت أراضي منطقة أغجابيردي وليلًا مناطق غيرانبوي وترتر وأغدام.



من جانبها، اتهمت سلطات ناغورني قره باغ أذربيجان بإطلاق نيران مدفعيتها ليلا "على مختلف قطاعات الجبهة" ومواصلة هجماتها في الصباح. وقالت إن "جيش قره باغ يتخذ إجراءات متناسبة".



وساد الهدوء في الليل في ستيباناكيرت، عاصمة المنطقة الانفصالية التي تعرضت للقصف منذ بدء القتال.



وكان وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، قد أعلن أن موسكو تعمل مع كل من يريفان وباكو على إنشاء آلية لمراقبة وقف إطلاق النار في إقليم قره باغ.



وقال لافروف في مؤتمر صحفي عقب محادثاته مع الأمينة العامة لمجلس أوروبا ماريا بوريتش؛ إن استمرار المعارك والهجمات على الأهداف المدنية؛ غير مقبول.



وفي الوقت الذي تتضارب فيه الأنباء حول عدد الارهابيين الذين نٌقلوا للقتال في اقليم ناغورني قره باغ يشحّ الحديث عن الجماعات التي ينتمي اليها هؤلاء الارهابيون.



كان قد ذكر مصدر روسي أن عدد الارهابيين الذين نقلوا من سوريا الى قره يصل الى ألف ارهابي، بينما ذكر موقع وول ستريت جورنال أن المئات من الارهابيين في سوريا نقلوا للقتال الى قره باغ، بينما الأنباء الموثقة تؤكد أن بين 200 الى 250 ارهابيا نقلوا من شمال سوريا الى قره باغ خلال الاسبوعين الماضيين.



اللافت في الأمر أن جميع الارهابيين الذين انتقلوا من سورية الى قره باغ ينتمون الى جماعة ما تسمى بـ "سلطان مراد" وهي من الجماعات الارهابية التي تنتمي للقومية التركمانية، وبما أنهم يجيدون اللغة التركية لذلك تم نقلهم للقتال في قره باغ.



المثير في الموضوع هو أن بعض مقاتلي هذه الجماعة الارهابية عندما نقلوا الى اذربيجان وعرفوا ماهو المذهب الذي يؤمن به الشعب الاذربيجاني طلبوا مغادرة المنطقة، وأعلنوا انهم غير مستعدين للقتال من أجل شعب يؤمن بمذهب غير المذهب الذي يؤمنون به.



كل ذلك يعني أن الذين يستخدمون الارهابيين كأداة لا يتقيدون بأي شيء، فيوم يستخدمونهم في سورية وآخر في ليبيا واليوم في قره باغ..



