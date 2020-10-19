الصفحة الرئيسية
0
الاثنين 19 تشرين الأول 2020 ساعة 21:13

تجدد المعارك في قره باغ

تجدد المعارك في قره باغ
وتأتي محاولة إقرار وقف لإطلاق النار، وهي الثانية منذ استئناف القتال في 27 أيلول/سبتمبر، مع دخول النزاع أسبوعه الرابع من القتال العنيف. والهدنة الأولى التي تم التفاوض عليها تحت رعاية موسكو في 10 تشرين الأول/أكتوبر، ظلت أيضاً حبراً على ورق.

وكان يفترض أن تبدأ الهدنة في منتصف ليل الأحد إلى الإثنين (20,00 ت غ الأحد) لكن وزارة الدفاع الأذربيجانية قالت صباح الاثنين إن القوات الأرمينية قصفت أراضي منطقة أغجابيردي وليلًا مناطق غيرانبوي وترتر وأغدام.

من جانبها، اتهمت سلطات ناغورني قره باغ أذربيجان بإطلاق نيران مدفعيتها ليلا "على مختلف قطاعات الجبهة" ومواصلة هجماتها في الصباح. وقالت إن "جيش قره باغ يتخذ إجراءات متناسبة".

وساد الهدوء في الليل في ستيباناكيرت، عاصمة المنطقة الانفصالية التي تعرضت للقصف منذ بدء القتال.

وكان وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، قد أعلن أن موسكو تعمل مع كل من يريفان وباكو على إنشاء آلية لمراقبة وقف إطلاق النار في إقليم قره باغ.

وقال لافروف في مؤتمر صحفي عقب محادثاته مع الأمينة العامة لمجلس أوروبا ماريا بوريتش؛ إن استمرار المعارك والهجمات على الأهداف المدنية؛ غير مقبول.

وفي الوقت الذي تتضارب فيه الأنباء حول عدد الارهابيين الذين نٌقلوا للقتال في اقليم ناغورني قره باغ يشحّ الحديث عن الجماعات التي ينتمي اليها هؤلاء الارهابيون.

كان قد ذكر مصدر روسي أن عدد الارهابيين الذين نقلوا من سوريا الى قره يصل الى ألف ارهابي، بينما ذكر موقع وول ستريت جورنال أن المئات من الارهابيين في سوريا نقلوا للقتال الى قره باغ، بينما الأنباء الموثقة تؤكد أن بين 200 الى 250 ارهابيا نقلوا من شمال سوريا الى قره باغ خلال الاسبوعين الماضيين.

اللافت في الأمر أن جميع الارهابيين الذين انتقلوا من سورية الى قره باغ ينتمون الى جماعة ما تسمى بـ "سلطان مراد" وهي من الجماعات الارهابية التي تنتمي للقومية التركمانية، وبما أنهم يجيدون اللغة التركية لذلك تم نقلهم للقتال في قره باغ.

المثير في الموضوع هو أن بعض مقاتلي هذه الجماعة الارهابية عندما نقلوا الى اذربيجان وعرفوا ماهو المذهب الذي يؤمن به الشعب الاذربيجاني طلبوا مغادرة المنطقة، وأعلنوا انهم غير مستعدين للقتال من أجل شعب يؤمن بمذهب غير المذهب الذي يؤمنون به.

كل ذلك يعني أن الذين يستخدمون الارهابيين كأداة لا يتقيدون بأي شيء، فيوم يستخدمونهم في سورية وآخر في ليبيا واليوم في قره باغ..

 
رقم : 892978
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
هل وقعت حماس هدنة طويلة المدى مع "إسرائيل" برعاية قطريّة؟
هل وقعت حماس هدنة طويلة المدى مع "إسرائيل" برعاية قطريّة؟
في بلد الناطحات.. شوارع دبي تغصّ بآلاف العمال المشردين
في بلد الناطحات.. شوارع دبي تغصّ بآلاف العمال المشردين
19 تشرين الأول 2020
الدول العربية سيف ذو حدين في وجه القضية الفلسطينة
الدول العربية سيف ذو حدين في وجه القضية الفلسطينة
19 تشرين الأول 2020
روحاني: أميركا معتدية وتواجدها بأفغانستان لا يتماشى مع رغبات الشعب الافغاني
روحاني: أميركا معتدية وتواجدها بأفغانستان لا يتماشى مع رغبات الشعب الافغاني
19 تشرين الأول 2020
ابن سلمان يرمي بالسعوديّة نحو هاويّة العزلة الدوليّة
ابن سلمان يرمي بالسعوديّة نحو هاويّة العزلة الدوليّة
19 تشرين الأول 2020
اقتحام مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني في العراق، لماذا؟
اقتحام مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني في العراق، لماذا؟
17 تشرين الأول 2020
"الأسرى المحررون" يثبتون متانة الدولة اليمنية
"الأسرى المحررون" يثبتون متانة الدولة اليمنية
17 تشرين الأول 2020
هل تحرق نتائج الانتخابات هذا البلد المدجج بالسلاح؟
هل تحرق نتائج الانتخابات هذا البلد المدجج بالسلاح؟
17 تشرين الأول 2020
بعد الخيانة التاريخيّة الكُبرى.. محمد بن زايد مدعاة للسخريّة في "إسرائيل"
بعد الخيانة التاريخيّة الكُبرى.. محمد بن زايد مدعاة للسخريّة في "إسرائيل"
17 تشرين الأول 2020
أزمة اللاجئين تتفاقم.. أوروبا على شفا كارثة إنسانية
أزمة اللاجئين تتفاقم.. أوروبا على شفا كارثة إنسانية
17 تشرين الأول 2020
اقامة مراسم العزاء بمناسبة ذكرى وفاة الرسول الأكرم (ص)
اقامة مراسم العزاء بمناسبة ذكرى وفاة الرسول الأكرم (ص)
16 تشرين الأول 2020
مساعد فيلق القدس: سنأخذ ثارنا من الأميركيين
مساعد فيلق القدس: سنأخذ ثارنا من الأميركيين
16 تشرين الأول 2020
الاحتلال يبدأ أكبر عملية مصادرة لأراض فلسطينية بالأغوار
الاحتلال يبدأ أكبر عملية مصادرة لأراض فلسطينية بالأغوار
16 تشرين الأول 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
بثلاث لغات.. فيديو لتصريحات قائد الثورة حول فلسطين
مؤتمر القدس العالمي وخيارات المقاومة رداً على نتنياهو
أطفال فلسطين يسألوننا: ماذا ستفعل في يوم القدس العالمي
إيران تحتفي بيوم القدس رغم الضغوط وکورونا
القائد سليماني..شهيد القدس