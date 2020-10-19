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الاثنين 19 تشرين الأول 2020 ساعة 21:16

هنية: "حماس" تعد شعبنا وأسرانا بصفقة تبادل مشرفة

هنية: "حماس" تعد شعبنا وأسرانا بصفقة تبادل مشرفة
قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية، اليوم الاثنين إن "حركته تعد الشعب الفلسطيني وأسراه بسجون الاحتلال الإسرائيلي بذكرى صفقة وفاء الأحرار بصفقة أخرى مشرفة".

وأكد هنية في مقطع مصور نشره مكتبه أنه "وفي الوقت الذي نقاتل فيه على جبهات متعددة، فإن جبهة أسرانا تحتل أولوية لدى فصائل المقاومة الفلسطينية".

وشدد على أن حركته مصرة ومصممة على تحقيق انتصار جديد في تحرير أسرانا.
وفي سياق متصل، وجّه هنية التحية إلى الأسير ماهر الأخرس الذي يخوض معركة الأمعاء الخاوية ليومه الـ85 تواليًا.

وخاطب الأسير الأخرس قائلاً : "كلنا معك في هذه المعركة ومع كل أسرانا حتى ينكسر القيد وتعودوا أعزاء إلى أهلكم ودياركم".

ووافق أمس الذكرى التاسعة لإبرام صفقة "وفاء الأحرار" بين المقاومة والكيان الإسرائيلي؛ في واحدة من أبرز عمليات تبادل الأسرى على مدار تاريخ الصراع مع المحتل، في حين ينتظر الفلسطينيون صفقة مماثلة مقابل الضباط والجنود الإسرائيليين الأسرى حاليًّا لدى كتائب القسام.

وأخلت المقاومة بمثل هذا اليوم قبل تسعة أعوام سبيل جندي سلاح المدفعية الإسرائيلي جلعاد شاليط مقابل الإفراج عن 1027 أسيرًا وأسيرة أُطلقوا على دفعتين.

وأعلن عن التوصل لاتفاق عملية التبادل في 11 من أكتوبر عام 2011 بوساطة مصرية في عهد المجلس العسكري، في حين جرت عملية التبادل في 18 من الشهر ذاته؛ لتسطر واحدة من أضخم عمليات المقاومة للإفراج عن الأسرى.

وتوّجت صفقة "وفاء الأحرار" نجاح المقاومة في إخفاء الجندي شاليط حيًّا لأكثر من خمسة أعوام ليرغم الاحتلال على عقد صفقة تبادل الأسرى مقابل استعادته، بعد فشله في الوصول إليه بهدف قتله أو تحريره لإفشال هدف المقاومة.

وفي الـ 25 من يونيو أُسر الجندي شاليط في عملية نوعية نفذتها كتائب القسام الجناح العسكري لحركة "حماس" وألوية الناصر صلاح الدين وجيش الإسلام.

وتم خلال العملية أسر شاليط من داخل دبابته شرق محافظة رفح أقصى جنوب قطاع غزة، واستشهد خلال تأديتها اثنان من منفذيها وعدد من المخططين لها لاحقًا.

ونفَّذت العملية بمهارة وتقنيّة عسكريّة عالية المستوى تخطيطًا وأداءً خلال 8 دقائق في الموقع العسكري الإسرائيلي شرق رفح، وانسحب المنفذون ومعهم شاليط دون أن يتمكن الاحتلال من تعقبهم.
رقم : 892979
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