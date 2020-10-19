أسباب رفض مجلس النواب اللیبی لاستقالة الحكومة المؤقتة

أعلن المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب اللیبی فتحي المريمي، أن المجلس رفض في جلسته التي عقدت اليوم الاثنين بمدينة بنغازي استقالة الحكومة المؤقتة.



وأوضح فتحي المريمي، في تصريحات صحفي ، أن النواب استعرضوا خلال جلسة اليوم موضوع استقالة حكومة الثني وبعد نقاش حول وضعية الحكومة وظروف البلاد تم رفض الاستقالة لعدة أسباب .



وتابع المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب اللیبی،أن البلاد تتجه نحو إنهاء الانقسام السياسي عبر حوار تونس المرتقب الشهر القادم والذي سيبحث تشكيل مجلس رئاسي جديد وحكومة وحدة وطنية .



واضاف فتحي المريمي، أن ظروف البلاد حاليا وأوضاعها لا تسمح بقبول الاستقالة بالإضافة إلى أن حكومة الثني قامت بعمل العديد من المشاريع الخدمية التي تهم المواطن.