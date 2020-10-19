أفغانستان: خروج القوات الامريكية سيستمر حتى نهاية العام الجاري

أكد رئيس المجلس الاعلى للمصالحة الوطنية في افغانستان أن "خروج القوات الاميركية سيستمر حتى نهاية العام الجاري وسيبقى عدد قليل منهم في افغانستان".



وبدأ جيش الاحتلال الأميركي بإخلاء أكبر قاعدة له في أفغانستان الواقعة شمال العاصمة كابل، وصرح مسؤول في مجلس الشيوخ الأفغاني بأن القوات الأميركية بدأت في تخريب وهدم المباني الموجودة في قاعدة بغرام الجوية ونقل المعدات إلى باكستان، ولقيت العملية نقدا لاذعا من مجلس الشيوخ الأفغاني الذي طالب واشنطن بتسليم هذه المعدات الحربية إلى كابل.



وضمن وعوده الضبابية قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه يعتزم سحب قواته من أفغانستان بحلول نهاية العام الجاري، وسط ترحيب من جماعة طالبان الأفغانية. ترامب الذي لطالما أعلن عزمه وضع حد للحروب التي لا تنتهي، عبر عن أمله في تسريع وتيرة الانسحاب مع قرب الانتخابات الرئاسية، مطلع الشهر المقبل.