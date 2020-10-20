الصفحة الرئيسية
0
الثلاثاء 20 تشرين الأول 2020 ساعة 08:14

"النفط" السورية تعد بحل قريب لأزمة البنزين

"النفط" السورية تعد بحل قريب لأزمة البنزين
أعلنت وزارة النفط السورية أن كميات إضافية من مادة البنزين سيتم ضخها خلال اليومين القادمين بهدف "إنهاء حالات الازدحام بشكل نهائي".

وأوضحت الوزارة أن ذلك يأتي بعد عودة مصفاة بانياس للعمل بكامل طاقتها وتوافر كميات إضافية من البنزين.

وأكدت الوزارة أن شركة "محروقات" ستقوم "خلال اليومين القادمين بضخ كميات إضافية من مادة البنزين بما يتجاوز الحاجة اليومية" للبلاد.

وتعيش سوريا منذ نحو شهرين أزمة حادة في توافر البنزين تجلت بمشاهد غير مسبوقة من الزحام أمام محطات الوقود، إذ امتدت طوابير السيارات إلى نحو كيلومترات في بعضها.

وكان وزير النفط بسام طعمة أعلن في 16 الشهر الماضي أن الأزمة ستشهد انفراجا مطلع الشهر الجاري، تزامنا مع إعادة تشغيل مصفاة بانياس، وهو ما لم يحدث حتى الآن، وكان الوزير أشار إلى أن أعمال الصيانة في المصفاة كانت سببا رئيسيا في الأزمة إضافة إلى العقوبات المفروضة على البلاد، وتشديد الولايات المتحدة الأمريكية الحصار لمنع أي ناقلة من الوصول إلى سوريا، وخروج آبار النفط من سيطرة الحكومة.
رقم : 893028
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
الكاتب والمحلل السياسي العراقي مدير معهد الفرات الدولي للتطوير والتنمية، جليل هاشم البكاء،
محلل سياسي لـ"إسلام تايمز": السفارة الأمريكية ببغداد أكبر منتهك لسيادة العراق
وزير الدفاع الايراني: لا حوار مع أميركا بشأن منظوماتنا الصاروخية
وزير الدفاع الايراني: لا حوار مع أميركا بشأن منظوماتنا الصاروخية
20 تشرين الأول 2020
هل وقعت حماس هدنة طويلة المدى مع "إسرائيل" برعاية قطريّة؟
هل وقعت حماس هدنة طويلة المدى مع "إسرائيل" برعاية قطريّة؟
19 تشرين الأول 2020
في بلد الناطحات.. شوارع دبي تغصّ بآلاف العمال المشردين
في بلد الناطحات.. شوارع دبي تغصّ بآلاف العمال المشردين
19 تشرين الأول 2020
الدول العربية سيف ذو حدين في وجه القضية الفلسطينة
الدول العربية سيف ذو حدين في وجه القضية الفلسطينة
19 تشرين الأول 2020
روحاني: أميركا معتدية وتواجدها بأفغانستان لا يتماشى مع رغبات الشعب الافغاني
روحاني: أميركا معتدية وتواجدها بأفغانستان لا يتماشى مع رغبات الشعب الافغاني
19 تشرين الأول 2020
ابن سلمان يرمي بالسعوديّة نحو هاويّة العزلة الدوليّة
ابن سلمان يرمي بالسعوديّة نحو هاويّة العزلة الدوليّة
19 تشرين الأول 2020
اقتحام مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني في العراق، لماذا؟
اقتحام مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني في العراق، لماذا؟
17 تشرين الأول 2020
"الأسرى المحررون" يثبتون متانة الدولة اليمنية
"الأسرى المحررون" يثبتون متانة الدولة اليمنية
17 تشرين الأول 2020
هل تحرق نتائج الانتخابات هذا البلد المدجج بالسلاح؟
هل تحرق نتائج الانتخابات هذا البلد المدجج بالسلاح؟
17 تشرين الأول 2020
بعد الخيانة التاريخيّة الكُبرى.. محمد بن زايد مدعاة للسخريّة في "إسرائيل"
بعد الخيانة التاريخيّة الكُبرى.. محمد بن زايد مدعاة للسخريّة في "إسرائيل"
17 تشرين الأول 2020
أزمة اللاجئين تتفاقم.. أوروبا على شفا كارثة إنسانية
أزمة اللاجئين تتفاقم.. أوروبا على شفا كارثة إنسانية
17 تشرين الأول 2020
اقامة مراسم العزاء بمناسبة ذكرى وفاة الرسول الأكرم (ص)
اقامة مراسم العزاء بمناسبة ذكرى وفاة الرسول الأكرم (ص)
16 تشرين الأول 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
بثلاث لغات.. فيديو لتصريحات قائد الثورة حول فلسطين
مؤتمر القدس العالمي وخيارات المقاومة رداً على نتنياهو
أطفال فلسطين يسألوننا: ماذا ستفعل في يوم القدس العالمي
إيران تحتفي بيوم القدس رغم الضغوط وکورونا
القائد سليماني..شهيد القدس