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الثلاثاء 20 تشرين الأول 2020 ساعة 08:17

انتخابات مجلس الأمة الكويتي 5 ديسمبر المقبل

انتخابات مجلس الأمة الكويتي 5 ديسمبر المقبل
قال الناطق الرسمي باسم الحكومة الكويتي ، طارق المزرم، إن مجلس الوزراء وافق على مشروع مرسوم بدعوة الناخبين لانتخابات مجلس الأمة، للفصل التشريعي السادس عشر وذلك يوم السبت 5 ديسمبر 2020، ولابد أن يوافق أمير الكويت على هذا المشروع حتى يصبح نافذا.

ووفقا لما نشرته جريدة القبس فإن أمير الكويت ، الشيخ نواف الأحمد، سيقوم غداً، بافتتاح دور الانعقاد العادي الخامس التكميلي للفصل التشريعي الخامس عشر لمجلس الأمة، في تمام الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم غد الثلاثاء بمبنى مجلس الأمة.
وشهد دور الانعقاد الرابع جلستين تاريخيتين خصصتا لتأدية أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، اليمين الدستورية، وأخرى خاصة لمبايعة سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وليا للعهد.

ووفق إحصائية أعدتها "شبكة الدستور الإخبارية" التابعة للأمانة العامة لمجلس الأمة، فقد عقد مجلس الأمة في دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الخامس الذي امتد إلى 345 يوما، عشر 33 جلسة تنوعت ما بين 12 عادية و8 تكميلية، و11 خاصة وجلسة افتتاحية وأخرى ختامية، وتخلل تلك الجلسات 3 جلسات سرية بشأن ترشيح النائب السابق فيصل الشايع رئيسا لديوان المحاسبة واستعدادات الحكومة والجهات المعنية لتطورات الوضع الإقليمي ومناقشة الحالة المالية للدولة.

وأهم جلستين تاريخيتين لدور الانعقاد الرابع كانت الجلسة الخاصة لتأدية أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، اليمين الدستورية ونقل السلطة، والخاصة بالتصويت ومبايعة سمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وليا للعهد.

فمن جهة، أقر المجلس في 33 جلسة عادية وتكميلية وخاصة وافتتاحيــــــة وختامية، 74 تشريعا تنوعت ما بين 24 قانونا واتفاقيتين و48 حسابا ختاميا وميزانية، وقدم النواب 176 اقتراحا بقانون و447 اقتراحا برغبة، وفي الجانب الرقابي قدم 13 استجوابا و1168 سؤالا و8 طلبات مناقشة.

وناقش المجلس في 7 طلبات برفع الحصانة ووافق على 179 توصية منها 28 توصية وردت في تقارير لجنة الميزانيـات و101 توصية في تقارير لجان التحقيق سواء بالتحقيق أو الدراسة و36 توصية في طلبات المناقشة وأصدر المجلس 3 بيانات سياسية بشأن صفقة القرن والتضامن مع الشعب اللبناني والإســـــاءات لأركان الدين الإسلامي ومقدسات المسلمين.
رقم : 893029
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