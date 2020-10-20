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الثلاثاء 20 تشرين الأول 2020 ساعة 09:02

موسكو ترد على اتهامات واشنطن بشن هجمات سيبرانية

موسكو ترد على اتهامات واشنطن بشن هجمات سيبرانية
أكدت السفارة الروسية في واشنطن ،اليوم الثلاثاء، أن اتهامات وزارة العدل الأمريكية 6 مواطنين روس، بشن هجمات سيبرانية على البنية التحتية في عدة دول، منها الولايات المتحدة لا أساس لها.

وقالت متحدث باسم السفارة: "من الواضح تماما أن مثل هذه القصص الإخبارية لا علاقة لها بالواقع".

وأضافت المتحدثة الروسية إنها "تهدف فقط إلى تدفئة المشاعر المعادية للروس في المجتمع الأمريكي، وإطلاق حملة مطاردة السحرة وهوس التجسس، يعتبر هذا علامة مميزة للحياة السياسية لواشنطن لعدة سنوات".

وتابعت: "السلطات الأمريكية تعمل باستمرار على تدمير العلاقات الروسية الأمريكية التي كانت ذات يوم براغماتية، وتفرض بشكل مصطنع على سكانها تصورا ساما عن روسيا وكل ما يتعلق بها".

هذا وكانت وزارة العدل الأمريكية قد اتهمت ،أمس الاثنين، 6 مواطنين روس بتنفيذ سلسلة هجمات سيبرانية ونشر برمجيات خبيثة بهدف مهاجمة البنية التحتية للدول الأخرى والانتخابات لمصلحة روسيا.

وقالت وزارة العدل الأمريكية في بيان، "إن المتهمين كانوا يهدفون إلى دعم جهود السلطات الروسية لزعزعة الاستقرار في أوكرانيا وجورجيا، حيث تم استهداف البنية التحتية والمؤسسات الحكومية الأوكرانية في 2015 و2016 بواسطة برمجيات خبيثة، ومؤسسات حكومية وشركات في جورجيا في 2018 و2019"، حسب قولها.
رقم : 893040
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