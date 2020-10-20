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الثلاثاء 20 تشرين الأول 2020 ساعة 10:36

سوريا.. المازوت يرتفع لـ650 ليرة والبنزين أوكتان 95 لـ1050 ليرة

سوريا.. المازوت يرتفع لـ650 ليرة والبنزين أوكتان 95 لـ1050 ليرة
أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك ،مساء امس الاثنين، بناء على توصية اللجنة الاقتصادية وعلى كتاب وزارة النفط والثروة المعدنية قراراً يقضي برفع سعر ليتر المازوت الصناعي والتجاري الحر إلى 650 ليرة سورية وليتر البنزين أوكتان 95 إلى 1050 ليرة.

وأكدت الوزارة في بيان أن سعر ليتر مازوت التدفئة بقي دون أي تغيير أو تعديل بـ 180 ليرة سورية وكذلك بالنسبة لباقي القطاعات كالنقل والزراعة والقطاع العام كما لم يطرأ أي تعديل على سعر ليتر المازوت المخصص للأفران التموينية وبقي على سعره بـ 135 ليرة سورية.

ووفق الوزارة جاء تعديل سعر ليتر المازوت الصناعي والتجاري نظراً للتكاليف الكبيرة التي تتكبدها الحكومة لتأمين المشتقات النفطية في ظل الحصار الجائر الذي تفرضه الإدارة الأميركية على الشعب السوري وبهدف تأمين حاجة الصناعيين الفعلية من المازوت والحد من عمليات تهريب المادة إلى دول الجوار.
رقم : 893067
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