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الثلاثاء 20 تشرين الأول 2020 ساعة 10:56

وزير الداخلية الفرنسي يأمر بإغلاق مسجد قرب العاصمة باريس

وزير الداخلية الفرنسي يأمر بإغلاق مسجد قرب العاصمة باريس
أعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرار دارمانان أنه أمر بإغلاق مسجد في ضواحي باريس، بعدما شارك على صفحته مقطع فيديو يستنكر الدرس الذي عُرضت فيه رسوم كاريكاتورية مسيئة من قبل صمويل باتي، المدرس الذي قُتل الجمعة.

وقال دارمانان في مقابلة مع قناة "تي.إف.1" : "طلبت من مدير شرطة منطقة سان دوني إقفال مسجد بانتان، لأن المسؤول عن هذا المسجد قام بنشر رسالة يحرض فيها على المدرس. اذا أقرت العدالة هذا الأمر، سيتم إقفال المسجد لمدة 6 أشهر".

وكما أعلن وزير الداخلية الفرنسي عن تنفيذ الشرطة، اليوم، 34 عملية أمنية على خلفية عملية قتل المدرس قبل أيام.

وطالب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الوزراء المعنيين بشؤون الأمن في البلاد باتخاذ إجراءات عاجلة لمكافحة الإرهاب، وذلك على خلفية قتل معلم تاريخ.

وأفاد قصر الإليزيه ،في بيان، بأن ماكرون ترأس يوم الأحد جلسة استثنائية لمجلس الدفاع الفرنسي لبحث قضايا التصدي للإرهاب في فرنسا، حيث "طالب رئيس الجمهورية باتخاذ إجراءات عاجلة لمكافحة هذا التهديد".

وذكرت قناة فرنسية أن الاجتماع تكلل باتخاذ قرار تشديد إجراءات الأمن في المؤسسات التعليمية ورفع درجة الاهتمام بالتدوينات والرسائل المنشورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضحت القناة أنه تم بعد جريمة القتل رصد أكثر من 20 منشورا دعما لهذه الجريمة التي صنفتها السلطات عملا إرهابيا، وتعهدت أجهزة الأمن بمحاسبة ناشري هذه الرسائل.

كما قررت السلطات الفرنسية تشديد مراقبة أنشطة الجمعيات التي يشتبه في قيامها بنشر الدعايات المتطرفة.

وفي جريمة صدمت فرنسا، قتل شاب يدعى عبد الله أنزوروف، معلم التاريخ، صمويل باتي، (47 عاما)، أمام إحدى المدارس الإعدادية بضاحية كونفلانس سانت أونورين شمال باريس، في حوالي الساعة 17:00 من الجمعة الماضي، حيث قطع رأسه بسكين وحاول تهديد عناصر الشرطة الذين وصلوا إلى المكان وقضوا على المهاجم بالرصاص.

وقال مصدر في الشرطة إن الهجوم جاء بعد أن عرض المدرس على تلاميذه رسومات كاريكاتورية مسيئة للنبي محمد (ص).

وفتحت نيابة مكافحة الإرهاب الفرنسية تحقيقا في القضية، التي تم في إطارها احتجاز 11 شخصا، مؤكدة أن منفذ الجريمة البالغ 18 عاما من أصول شيشانية وكان يتمتع بصفة اللاجئ في فرنسا.
رقم : 893075
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