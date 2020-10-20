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الثلاثاء 20 تشرين الأول 2020 ساعة 12:22

وفد حكومي إماراتي يزور كيان الاحتلال

وفد حكومي إماراتي يزور كيان الاحتلال
توجه وفد إماراتي رسمي إلى الكيان الإسرائيلي ،اليوم الثلاثاء، في أول زيارة من نوعها، إذ يتطلع الطرفان لتعاون موسع بعد تطبيع العلاقات الشهر الماضي بموجب اتفاق "توسطت" فيه الولايات المتحدة.

وأقلعت من أبوظبي طائرة تابعة لشركة الاتحاد للطيران تقل مسؤولين بالحكومة الإماراتية ترافقهم شخصيات أمريكية في طريقها إلى مطار بن غوريون الاسرائيلي، وفقا لموقع فلايت رادار 24 لتتبع مسار الطائرات.

وقال مسؤولون إسرائيليون إن الزيارة ستقتصر على المطار "بسبب المخاوف من فيروس كورونا".

وأصبحت الإمارات والبحرين في ايلول أول دولتين عربيتين توقعان اتفاقات لإقامة علاقات رسمية مع الكيان الإسرائيلي منذ ربع قرن في خطوة قالت واشنطن وحلفاؤها إنها ستعزز "السلام والاستقرار في المنطقة"، غير أن هذه الخطوة لاقت رفضا واستنكارا شديدن من قبل الفلسطينيين والشعوب العربية والإسلامية.

وقالت متحدثة باسم وزارة الخارجية الإماراتية في تغريدة على تويتر إن وزير الاقتصاد عبد الله بن طوق المري ووزير الدولة للشؤون المالية عبيد حميد الطاير على رأس وفد الإمارات.

ويرافقهما في الرحلة وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين وآري بيروكويتز المبعوث الأمريكي في الشرق الأوسط وذلك بعد أن رافقا وفدا إسرائيليا زار البحرين يوم الأحد لحضور مراسم التوقيع على إقامة العلاقات الرسمية.

وقد وقع الكيان الإسرائيلي والإمارات عدة صفقات تجارية منذ منتصف آب عندما أعلنتا عن إقامة العلاقات الكاملة.

وقال مسؤولون إسرائيليون إن من المنتظر أن يوقع الجانبان اتفاقا ثنائيا للإعفاء من التأشيرات سيكون الأول من نوعه الذي يبرمه الكيان المحتل مع دولة عربية.
رقم : 893094
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