قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات واسعة بالقدس

اعتقلت قوات الاحتلال ،صباح اليوم الثلاثاء، 3 مواطنين من القدس.



وأوضح شهود عيان أن قوات الاحتلال أوقفت أحد الشبان خلال محاولته الدخول الى الأقصى عبر باب القطانين، ومنعته من الدخول الى الأقصى، ثم استدعت قوات اضافية وضباط الى المكان وقاموا باعتقاله والاعتداء عليه.



كما اعتقلت قوات الاحتلال شابين عقب اقتحام مخيم شعفاط في القدس.



كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي طفلا قرب باب القطانين أحد أبواب المسجد الأقصى المبارك بالقدس المحتلة.



وأفاد شهود عيان، بأن شرطة الاحتلال الخاصة الموجودة على البوابات اعتقلت طفلا خلال محاولته دخول المسجد الأقصى عبر باب القطانين، وسط استنفار شرطة الاحتلال في المكان.



وفي سياق متصل، وأفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الفتى وديع منذر الراعي (13 عاما) وجمال الجندي من مخيم العروب شمالا، وعبد الله ابو سنينة من مدينة الخليل.



كما فتشت تلك القوات عددا من المنازل في المدينة، عرف من أصحابها: نجيب وسماح ادعيس، ومنزل أبو مصطفى الدميري.



ونصبت عدة حواجز عسكرية على مدخل مخيم الفوار جنوبا، وجسر حلحول شمالا، وفتشت مركبات المواطنين، ودققت في هوياتهم.